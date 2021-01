Zum Supermarkt fahren, Einkaufswagen schnappen, im Laden jedes einzelne Produkt aufs Band legen, zahlen, wieder in den Einkaufswagen, ins Auto packen und zu Hause einräumen: In einer Zeit, in der wir beinahe alle Alltagsangelegenheiten online und mit wenigen Klicks erledigen können, erscheint der Wocheneinkauf wie aus der Zeit gefallen. Doch das könnte sich bald ändern. Fabian Fischer, CEO der Digitalberatung Etribes, beschreibt, was sich im Markt für E-Food tut.

Zahl der Anbieter wächst

© imago images / Sven Simon

Beispiel Flaschenpost

Flaschenpost: Der besondere Zugang zum Kunden



Marken haben bislang eigene Produkte entwickelt und riesige Summen für Werbung - meist TV-Spots - in die Hand genommen. Mit viel Einsatz und Verhandlungsgeschick versuchen sie anschließend die eigene Ware möglichst präsent im Einzelhandel zu platzieren.



Doch die Zeiten ändern sich: Die jüngeren Generationen nutzen immer weniger lineares Fernsehen, sondern eher Netflix und Co. Auf bestimmte Markenprodukte wird jene Zielgruppe nicht mehr über TV aufmerksam gemacht. Lieferdienste und On-Demand-Delivery via App gehören eher zu ihrem Alltag. © Flaschenpost



Und mit eigenen Lebensmittellieferungen kann Oetker den direkten Kontakt zum Kunden fernab vom Handel intensivieren und seine Produkte richtig gut platzieren. Einen Mittler braucht dieses System also nicht mehr. Durch diese Bindung wird es Oetker auch möglich sein, neue Produkte und neue Marken zu entwickeln und auch zu etablieren.



Gleichzeitig entsteht hier für den Hersteller eine besondere Machtposition. Der individuelle Bedarf der Kunden kann mit diesem System exakt ermittelt werden und bringt Oetker in die günstige Position, andere Markenhersteller unter Druck zu setzen und Preise zu diktieren. Was macht Flaschenpost so besonders, dass das Start-up der Oetker-Gruppe eine Milliarde Euro wert ist? In die Karten spielt unter anderem das (Kauf-)Verhalten jüngerer Generationen.Marken haben bislang eigene Produkte entwickelt und riesige Summen für Werbung - meist TV-Spots - in die Hand genommen. Mit viel Einsatz und Verhandlungsgeschick versuchen sie anschließend die eigene Ware möglichst präsent im Einzelhandel zu platzieren.Doch die Zeiten ändern sich: Die jüngeren Generationen nutzen immer weniger lineares Fernsehen, sondern eher Netflix und Co. Auf bestimmte Markenprodukte wird jene Zielgruppe nicht mehr über TV aufmerksam gemacht. Lieferdienste und On-Demand-Delivery via App gehören eher zu ihrem Alltag.Flaschenpost nutzt hier den unmittelbaren Zugang zum Kunden und hat einen komfortablen und sehr smarten Service geschaffen: Kunden bestellen via App ihre Getränke, die innerhalb eines vordefinierten Zeitraums von zwei Stunden ohne Gebühr an die Haustür geliefert werden.Und mit eigenen Lebensmittellieferungen kann Oetker den direkten Kontakt zum Kunden fernab vom Handel intensivieren und seine Produkte richtig gut platzieren. Einen Mittler braucht dieses System also nicht mehr. Durch diese Bindung wird es Oetker auch möglich sein, neue Produkte und neue Marken zu entwickeln und auch zu etablieren.Gleichzeitig entsteht hier für den Hersteller eine besondere Machtposition. Der individuelle Bedarf der Kunden kann mit diesem System exakt ermittelt werden und bringt Oetker in die günstige Position, andere Markenhersteller unter Druck zu setzen und Preise zu diktieren.

Mutiger Schritt

© picnic

Kampf der E-Food-Strategien

Über den Autor © Etribes Fabian J. Fischer ist ein Hamburger Unternehmer, Vordenker und Investor. Als Founding Partner und CEO von Etribes verantwortet er die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens, das Mittelständler und Dax-Konzerne bei den Herausforderungen der Digitalisierung berät. Fischer ist außerdem Mitgründer von Picea Capital, einem Evergreen Venture Capital Fund mit Fokus auf Early-Stage-Technologieunternehmen.



Beispiel Gorillas: Vom E-Commerce zum Q-Commerce

© imago images / ZUMA Wire

Instacart will an die Börse

Andere Player, andere E-Food-Systeme

© Amazon

Und was macht Amazon?

Absolute Kundenorientierung



Unser Einkaufsverhalten wird sich auch beim Thema Lebensmittel in den kommenden zwei Jahren massiv verändern und die Umsätze im E-Food-Segment werden weiter ansteigen.Fakt ist: Im E-Commerce kann keine andere Branche solch hohe Wachstumsraten vermelden wie der Lebensmittelhandel. Die Corona-Pandemie hat bereits laufende Entwicklungen beschleunigt. Aus Angst vor Ansteckung kaufen immer mehr Privathaushalte Obst, Gemüse oder Fleisch online ein.Auf das veränderte Einkaufsverhalten reagieren nun immer mehr Player am Markt. Im dritten Quartal 2020 stiegen die Umsätze mit E-Food laut dem Branchenverband bevh im Vergleich zu 2019 um mehr als 50 % auf 633 Millionen Euro. Zum Vergleich: Bekleidung legte im gleichen Zeitraum online lediglich um 7,5 % zu. Das ist absolut bemerkenswert.Die Bedeutung der letzten Meile ist für kommende Geschäftsmodelle erheblich. Das können wir ganz gut am Kauf von Flaschenpost durch die Oetker-Gruppe im Herbst 2020 nachvollziehen.Bis dato war das Münsteraner Start-up in 23 deutschen Städten unterwegs. Obwohl Flaschenpost im vergangenen Oktober einen Umsatz von "nur" 27 Millionen Euro und hochgerechnet 320 Millionen im Gesamtjahr 2020 verzeichnen konnte, legte Oetker dreimal so viel, also rund eine Milliarde Euro, auf den Tisch.Für mich ein absolut nachvollziehbarer Deal, weil die Bielefelder Oetker-Gruppe enormes Potenzial für das eigene Geschäft erkennt.Um dies zu verstehen, muss man wissen, dass der Konzern neben Tiefkühlpizzen und Backprodukten auch noch eine große Getränkeabteilung im Sortiment hat - mit Deutschlands größter Brauerei-Gruppe Radeberger und den Marken Clausthaler, Jever und Schöfferhofer, den Sektmarken Freixenet und Henkell sowie der Mineralwassermarke Selters.Flaschenpost ist aktuell nicht profitabel und hat laut Medienberichten einen monatlichen negativen Cashflow in siebenstelliger Höhe . Trotzdem empfinde ich das als sehr mutig von der Oetker-Gruppe und man wird sehen, wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln wird.Spannend wird auch zu beobachten sein, wie gerade in Deutschland mit dem Thema Billiglöhne die notwendigen geringen Logistikkosten gehalten werden können. Beispiele wie Uber haben ja gezeigt, dass Deutschland einfach anders tickt und Gesetze hierzulande nicht einfach ausgehebelt werden können.Nicht weniger spannend ist zu beobachten, was im Bereich E-Food bei den etablierten Handelsketten passiert. Aktuell suchen die großen Player Rewe, Edeka, Lidl, Aldi und Metro nach einer für sie passenden Strategie auf der letzten Meile, um den bis dahin ungeliebten Online-Bereich für sich zu nutzen.Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka forciert seine Online-Aktivitäten und weitet das Engagement beim niederländischen Onlinehändler Picnic weiter aus Picnic, das bislang im Rhein-Ruhr-Gebiet aktiv war, arbeitet nach einem für mich inspirierenden Milchmann-Prinzip. Im Idealfall erhalten Kunden ihre Ware, die sie spätestens um 22 Uhr online bestellen, ab einem Mindestbestellwert von 35 Euro kostenfrei am Folgetag.Was mir dabei auffällt: In der Picnic-App gelangen Nutzer beim Klick auf ein Produkt nicht auf eine Detailseite, sondern die jeweilige Ware wird direkt dem Warenkorb zugefügt. Picnic ist also darauf aus, die Kunden direkt zu einem Check-out zu lotsen und den Bestellprozess sehr schnell abzuschließen: smart und fast schon frech.Seit 2019 beteiligt sich Edeka bei der Deutschland-Tochter der Niederländer mit 35 Prozent , will darüber hinaus aber auch seine Beteiligung an Picnic International künftig vergrößern.Offenbar will der Konzern seine E-Commerce-Position stärken und sich alle Möglichkeiten offen halten, auch international zu wachsen. Picnic expandiert auch in Frankreich, Großbritannien und Spanien - Wachstum ist also per se vorhanden.Ein anderer Anbieter ist Gorillas . 2020 in Berlin gestartet, ist der ultraschnelle Lieferdienst - Lieferung innerhalb von zehn (!) Minuten - nun auch in Köln vertreten. Gorillas verspricht Lebensmittel zu Einzelhandelspreisen.Angelehnt ist das System am amerikanischen Unternehmen Gopuff, das 2013 in den USA an den Start ging und in das der japanische Medienkonzern Softbank 2019 insgesamt 750 Millionen US-Dollar investierte. Und vor Kurzem wurde bekannt, dass der New Yorker Hedgefond Coatue 40 Millionen US-Dollar in den rollenden Supermarkt investiert.Das Besondere: Gorillas setzt auf ein eigenes Lager, das nur wenige Straßen von der eigenen Wohnung entfernt ist. So zeigt es zumindest die App an. Ein ziemlich exklusiver Service, der den Begriff "Q-Commerce" künftig prägen wird (das Q steht dabei für "quick").Ebenso schnell wächst die On-Demand-Lieferplattform Instacart. Aktuell nur in den USA aktiv, kooperiert Aldi mit dem Start-up und verspricht Lieferungen noch am Bestelltag.Mittlerweile arbeitet Instacart auch mit Unternehmen aus dem Nonfood-Bereich zusammen und plant einen Börsengang . Dass der Service auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist nur eine Frage der Zeit.Eigene Wege schlagen die übrigen der "Big Five"-Lebensmittelketten ein. So bietet Rewe neben dem Abholservice auch die Lieferung nach Hause in definierten Zeitfenstern an - sofern der Liefertermin nicht schon belegt ist.Mit Rewe Digital will das Unternehmen nun weiter im E-Food-Segment expandieren - auch dank einer effizient arbeitenden Logistik. In Ballungszentren können Warenlager den genauen Bedarf der lokalen Kundschaft aufgrund des bisherigen Kaufverhaltens ermitteln.Dadurch können die Lagerungskosten reduziert und die Lieferzeiten ganz massiv auf bis zu 90 Minuten (!) minimiert werden. Riesige Logistikzentren gehören dann endlich auch der Vergangenheit an.Spannend wird sein zu beobachten, was Amazon bzw. Amazon Fresh in Zukunft unternehmen wird, um im E-Food-Segment für sich Kapital zu schlagen. Für mich steht fest, dass der US-Konzern tief ins Portemonnaie greifen wird.Aktuell ist der Marktanteil relativ übersichtlich. Punkten kann Amazon aber mit riesigen Lagerkapazitäten und einer funktionierenden Logistik.Auch der Kauf einer größeren Handelskette wie Metro erscheint nicht vollkommen ausgeschlossen. Schon oft wurde so etwas gemunkelt . Ich traue es Jeff Bezos zu.Beim Vergleich der E-Food-Strategien wird deutlich, dass das Thema Kundenorientierung bei allen Playern intensiv angegangen wird. Das Ziel: ein bequemer und smarter Online-Bestellprozess, gekoppelt an faire und marktgerechte Preise.Nur dann sind die Kunden nämlich auch bereit, für einen Service ein paar Euro mehr auszugeben - besonders da wir Deutschen bei Lebensmittelpreisen sehr "sensibel" reagieren.