Sharing Economy und klimafreundliche Mobilitätskonzepte verändern die Innenstädte. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Lebensqualität, sondern auch auf das Wirtschaftsleben. Welche neuen Möglichkeiten sich für den Omnichannel-Handel in der Stadt der Zukunft ergeben, beleuchten unsere Gastautoren Thomas Foscht und René Hubert Kerschbaumer in unserer Reihe über die HandelsMonitor Mega-Trends 2030+.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Das Produkt rückt aus dem Zentrum des Interesses

© image images / agefotostock

Die Sharing Economy

Neue Technologien bringen Angebot und Nachfrage zusammen

Über die Autoren © Karl-Franzens-Universität Graz

René Hubert Kerschbaumer lehrt und forscht am Institut für Marketing der Karl-Franzens-Universität Graz. Er unterrichtet Kurse in den Bereichen Käuferverhalten und Touchpoint-Management und widmet sich im Rahmen der Forschung aktuellen Themen des Plattform- und Subscription-Managements im E-Commerce. © Karl-Franzens-Universität Graz Thomas Foscht ist Professor für Marketing an der Karl-Franzens-Universität Graz. Er lehrt und forscht seit mehr als 20 Jahren zu allen Themen des Handelsmanagements und des Konsumentenverhaltens und arbeitet dabei auch intensiv mit Handelsunternehmen zusammen. Er ist - gemeinsam mit seinen langjährigen Mitstreitern, den Universitätsprofessoren Dirk Morschett, Hanna Schramm-Klein und Bernhard Swoboda - Mitautor des HandelsMonitors.René Hubert Kerschbaumer lehrt und forscht am Institut für Marketing der Karl-Franzens-Universität Graz. Er unterrichtet Kurse in den Bereichen Käuferverhalten und Touchpoint-Management und widmet sich im Rahmen der Forschung aktuellen Themen des Plattform- und Subscription-Managements im E-Commerce.

Neue Mobilitätskonzepte

© Waymo

Autonomes Fahren

HandelsMonitor Mega-Trends 2030+ Der HandelsMonitor Mega-Trends 2030+ stellt zwölf Trends vor, die Handelslandschaft und -konzepte in den nächsten Jahren maßgeblich beeinflussen werden. Von der Digitalisierung über Customer Centricity, Smart-City-Szenarien, Miet-Commerce, Anytime/Anywhere-Logistik bis hin zur Internationalisierung und zur Entstehung neuer Markenwelten im Zeitalter von Youtube zeichnet er ein wissenschaftlich fundiertes und differenziertes Bild der globalen Handelslandschaft.

Autofreie Innenstädte

© Ikea

Verändertes Kaufverhalten prägt die Innenstadt

Renaissance der Stadt als sozialer Ort

Stadtkerne wie Shoppingcenter verwalten



© shutterstock / Shine Nucha Smart Citys Mikrodepots und asynchrone Zustellung: Schlaue Städte gegen das Verkehrschaos Der E-Commerce wächst stetig. Kein Wunder, denn in Zeiten von Over-Night-Zustellung, kostenlosem Versand- und Rückversand ist Online-Shopping so bequem wie nie zuvor. Diese Entwicklungen stellen Logistiker vor immense Herausforderungen und sorgen auf der berühmten "letzten Meile" nicht selten für Verkehrschaos in den Städten. Welche Lösungen es gibt, davon schreibt Digitalexperte Thomas Anderer in einem Gastbeitrag. Mehr lesen



© GLS City-Logistik Letzte Meile - Das rät der Fraunhofer-Wissenschaftler „Logistik-Prozesse müssen künftig viel mehr auf die spezifische Situation bezogen sein“, sagt der Fraunhofer-Wissenschaftler Bernd Bienzeisler. Das erfordert eine immer intelligentere Datenauswertung. Mehr lesen



© imago images / Becker&Bredel Die Woche im Handel René Benko rettet die Innenstädte, und die Marktplätze retten den deutschen Handel. Vielleicht. Es kann gar nicht genug Internet-Marktplätze geben. Karstadt-Kaufhof will ja auch einer werden. Und Real greift jetzt in der Europa-League an. Der Kunde weiß gar nicht mehr, wo er noch seine Daten hinterlegen soll. Wenn er überhaupt noch weiß, warum er überhaupt einen neuen Anbieter braucht. Mehr lesen

Wir erleben derzeit, besonders bei jungen, urbanen Zielgruppen, einen kollektiven Wertewandel auf zwei Ebenen. Zum einen rückt ein ökologisches Bewusstein in den Mittelpunkt, bei dem der Nachhaltigkeitsgedanke zum relevanten Einflussfaktor für Kauf- und Lebensentscheidungen wird.Zum anderen wird das klassische Streben nach persönlichem Eigentum zunehmend durch die Suche nach individuellen, personalisierten Erlebnissen ersetzt.Analog dazu beobachten wir in der Automobilindustrie einen Wandel von Fahrzeuganbietern hin zu Mobilitätsanbietern. Das Produkt, in diesem Fall das Automobil, steht nicht mehr zwingend im Mittelpunkt: Der Kundennutzen entsteht vielmehr durch seine Funktion: individuelle Mobilität.Derartige Entwicklungen werden unter den Synonymen "Mobility as a Service", "Transportation as a Service" oder "Product as a Service" diskutiert, vor allem in Zusammenhang mit der Vision einer Sharing Economy.Im Mittelpunkt der Sharing Economy steht die Idee, sich lediglich die Nutzung eines Gutes vertraglich zu sichern, ohne jedoch zum Eigentümer zu werden. Zwar existieren derartige Konzepte schon seit Langem (z.B. Leasing), jedoch gewinnen sie in Verbindung mit dem gesellschaftlichen Wertewandel stark an Bedeutung.Als "Shared Services" oder "Shared Mobility" entstehen zahlreiche Dienstleistungen, die für junge, urbane Zielgruppen höchst relevant sind: Bike-Sharing, E-Scooter-Sharing, Couchsurfing.Wenngleich es schon immer möglich war, ein Auto oder ein Zimmer zu teilen, hat der technologische Fortschritt die Transaktionskosten der Zusammenführung von Angebot und Nachfrage durch social-media-gestützte Apps wie Airbnb oder Uber auf ein Minimum reduziert.Diesen Entwicklungen in Richtung "End of Ownership" liegt ein sich änderndes Verständnis von Lebensqualität auf Konsumentenseite zugrunde, bei dem zum Beispiel individuelle Mobilität in einem Gesamtsystem betrachtet wird, welches nicht zwingend vom Besitz eines eigenen Autos abhängig ist.Das Wachstum des Onlinehandels führt zu stetig steigenden Anforderungen an den Gütertransport bei Liefergeschwindigkeit, -flexibilität und -qualität, besonders in Anbetracht des covid-bedingten Onlineshopping-Schubes seit März 2020.Gleichzeitig sind Kommunen schon seit Längerem darum bemüht, legislative Maßnahmen für Lärm-, CO2- oder Feinstaubreduktion zu setzen, um die Lebensqualität in den Städten langfristig sicherzustellen.Daraus ergeben sich große Herausforderungen für die Logistikbranche und damit einhergehend den gesamten Handel. Eine Option, diesen Herausforderungen nachhaltig zu begegnen, besteht in der gemeinsamen Entwicklung autonomer Mobilitätskonzepte.In Anbetracht der Tatsache, dass zahlreiche Unternehmen - so etwa auch Waymo aus dem Google-Hause Alphabet - bereits selbstfahrende Fahrzeuge erproben, ist autonome Mobilität nur eine Frage der Zeit.Aktuell werden 95% der Fahrzeuge kaum benutzt und können durch autonome Gefährte ersetzt werden, welche zum Aufladen in Vororten geparkt und bei Bedarf angefordert werden. Experten gehen davon aus, dass durch autonome Fahrzeuge 90% aller Kfz-Unfälle vermieden werden können.Auch wird sich das Design der Fahrzeuge drastisch ändern, da etwa Lenkrad und Spiegel nicht mehr nötig sein werden. Im Güterverkehr werden Sitze und sogar Fenster obsolet und dadurch zusätzlich Ladekapazitäten gewonnen.Kollektives Nachhaltigkeitsstreben und die Abkehr von Individualbesitz in Verbindung mit CO2-neutralen Mobilitätskonzepten werden die Innenstadt zu einem verkehrsfreien Ort des Zusammentreffens machen. Dies wird auch das Stadtbild der Zukunft nachhaltig beeinflussen.Ampeln und Verkehrszeichen werden überflüssig in einer vernetzten Welt, in der Autos selbstständig miteinander kommunizieren. Orte, die aktuell noch als Parkpätze dienen, können durch ausgewiesene Zu- und Ausstiegsstellen ersetzt oder anderweitig genutzt werden.Ein autofreies Leben ist bereits jetzt zur realen Lebensoption für manche Bevölkerungsgruppen geworden. Kommunen fördern diesen Trend durch Entmotorisierungsprozesse.Aktuell werden in zahlreichen Metropolen wie Madrid oder Oslo Konzepte ausgerollt, um die Innenstadt in eine autofreie Zone umzuwandeln und ehemalige Autostraßen einer Verwendung als "Shared Spaces" zuzuführen - wobei zu erwähnen ist, dass zahlreiche andere Städte, wie etwa Florenz oder Siena, schon lange autofrei sind.Dieser Wandel kann allerdings nur durch das Zusammenwirken verschiedener Stakeholder wie Anwohner, Handel und Tourismus nachhaltig funktionieren.Veränderte Mobilitätskonzepte haben nicht nur Auswirkungen auf die Lebensqualität, sondern auch auf das Wirtschaftsleben in der Stadt der Zukunft. Durch den Wandel in den Präferenzen urbaner Zielgruppen werden mittlerweile sowohl sperrige als auch Low-Involvement-Güter zunehmend bestellt und bequem nach Hause geliefert.Durch die Entkopplung von Kauf und Lieferung im modernen Omnichannel-Handel ist es jetzt schon möglich, Showrooms für sperrige Güter wie etwa Möbel in der Fußgängerzone zu etablieren.So eröffnet sich die Innenstadt als attraktiver Vertriebsstandort für Güter, die in früheren Zeiten nur in Kombination mit großen Lagerflächen und immensem Parkangebot in Vororten verkauft werden konnten.Die Innenstadt der Zukunft wird aus einem erlebnisorientierten Branchenmix in Verbindung mit reichhaltiger Gastronomie, Freizeitangebot und Begegnungsflächen bestehen und zu einem attraktiven Treffpunkt des gemeinsamen Austauschs werden.Die soziale Interaktion mit Freunden während des Shoppings wird an Priorität gewinnen. Dadurch erlebt die verkehrsbefreite Stadt der Zukunft eine Renaissance als sozialer Ort.Analog zur bisherigen Entwicklung bei den Einkaufszentren ist davon auszugehen, dass auch das innerstädtische Angebot weiter untermalt wird, zum Beispiel durch Pop-up-Stores und außergewöhnliche Events, die für weiteren Kundenverkehr sorgen.Dieser Angebotsmix sollte durch ein qualifiziertes Innenstadt-Management, ähnlich einem Shoppingcenter-Management, konsequent geplant und betreut werden. Dadurch können Öffnungszeiten oder Zuliefer- und Abhollogistik koordiniert und ein entsprechendes Dachmarken-Management implementiert werden.