30 Prozent Umsatzsteigerung durch automatisierte Newsletter-Kampagnen: Und dabei hat der Händler Garten-und-Freizeit.de vergleichsweise wenig Aufwand mit Segmentierung, Personalisierung und Adressgewinnung.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Eigentlich hatte sich Jürgen Schuster nach seinem Studium der Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre zunächst für eine akademische Laufbahn entschieden. Aber nach einigen Monaten als wissenschaftlicher Assistent stand für ihn fest, dass die Geisteswissenschaften auf Dauer doch nicht sein Lebensinhalt sein würden.

Weil schon sein Vater verschiedene Fachgeschäfte erfolgreich geführt hatte, beschloss Schuster, sich selbstständig zu machen. Fehlte noch eine passende Geschäftsidee. Dabei war er zunächst nicht auf irgendeine Branche festgelegt. Vielmehr war für ihn wichtig, sein künftiges Geschäft größtenteils über das Internet abwickeln zu können.

© Garten und Freizeit

15.000 Artikel für den schönen Garten

© Garten und Freizeit

Beratungscenter mit Fachverkäufern

© Garten und Freizeit

Garten und Freizeit Gründung: 2005

Sitz: Genderkingen

Sortiment: 15.000 verschiedene Produkte

Versand 2018: 130.000 Bestellungen (Vorjahr: 100.000)

Bruttoumsatz 2018: 41 Millionen Euro (Vorjahr: 31 Millionen Euro)

Mitarbeiter: 125

Lagerfläche: 40.000 Quadratmeter

Ausstellungsfläche: 2.000 Quadratmeter

Bürofläche: 1.200 Quadratmeter

Umsatzsteigerung 30 Prozent

Und so kam der Jungunternehmer auf das 1,2 Milliarden Euro umfassende Marktsegment für Garten- und Freizeitmöbel: Die Rahmenbedingungen waren hervorragend, die Konkurrenz innerhalb der Branche überschaubar und die Fachhändler zudem größtenteils nur regional aktiv. Zusätzlich war interessant für Schuster, dass es bis zu seinem Einstieg in den Markt keinen professionellen Onlineshop für Garten- und Freizeitmöbel gab.Und so startete der damals 28-jährige 2005 mit einem Mitarbeiter im Internet seinen Fachhandel Garten-und-Freizeit.de. Das Portfolio des Onlineshops umfasst zurzeit knapp 15.000 verschiedene Produkte von Tischen, Stühlen oder Bänken über Loungemöbel bis hin zu Liegen und Pavillons. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile mehr als 125 Mitarbeiter und versandte im vergangenen Jahr mehr als 250.000 Artikel an seine Kunden.Diese stammen im Übrigen überwiegend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sind größtenteils Privatkunden. Aber auch Hotels, Badebetriebe oder Gartenschauen beziehen ihre Ausstattungen von dem Händler aus dem bairischen Genderkingen.Neben ausführlichen Produktbeschreibungen werden Interessenten im Onlineshop auch über die jeweilige aktuelle Verfügbarkeit eines Artikels informiert. Der Seitenbesucher erhält zudem verschiedene allgemeine Informations- und Beratungsangebote rund um das Thema Gartenmöbel. Und sollten trotzdem noch Fragen offen sein, betreibt Garten-und-Freizeit.de für seine Kunden ein eigenes, ausschließlich mit Fachverkäufern besetztes "Beratungscenter". Die Experten stehen dort montags bis freitags von 8.00 bis 18.30 Uhr und samstags von 10.00 bis 16.00 Uhr für Anfragen und Beratungen per Telefon und E-Mail zur Verfügung.Garten-und-Freizeit.de bietet eine umfangreiche Auswahl an Bezahlmöglichkeiten wie Amazon Pay, Paypal, Kreditkarte (Visa und Mastercard), Rechnung, Ratenkauf, Lastschrift, Nachnahme und Vorkasse. Da der Onlinehändler am Unternehmenssitz Genderkingen inzwischen auch mit einer rund 2.000 Quadratmeter großen Verkaufsausstellung vertreten ist, können Kunden dort ihre online bestellte Ware selbst abholen.Ab einem Bestellwert von 75 Euro bei Paketdiensten und 1.000 Euro bei Speditions- und Sperrgutartikeln übernimmt Garten-und-Freizeit.de außerdem generell die Gebühren eines Standardversands innerhalb Deutschlands. Beim Speditionsversand kümmert sich der Onlinehändler um den Verbleib und die korrekte Zustellung der Ware und koordiniert auf Wunsch auch den Aufbau bestellter Artikel durch Mitarbeiter einer Fachspedition.

Seit 2012 sorgen automatisierte und personalisierte Newsletter-Kampagnen bei Garten-und-Freizeit.de für höhere Klickraten und Umsätze. Für seine Marken gartenundfreizeit.de, gartenundfreizeit.at und piolo.de nutzt der Onlinehändler die Marketing Plattform des Anbieters Emarsys und konnte damit die Umsätze um 30 Prozent und die durchschnittlichen Warenkörbe um 8 Prozent steigern. Seit Oktober nutzt Garten-und-Freizeit.de Emarsys-Produkte auch für KI-basierte Produktempfehlungen im Shop sowie in Newslettern, um die Nutzererfahrung und damit Kundenbindung zu verbessern. Bereits im ersten Monat sei die Click-Through-Raten (CTR) dadurch um 20 Prozent und die Umsätze um 15 Prozent gestiegen, heißt es.

© emarsys

© emarsys



© kichigin19 - fotolia.com Hidden Stars Wie Walz mit Jung und Alt gute Geschäfte macht Unter den Top-Onlineshops 2018 belegt baby-walz.de Platz 76. Grund genug, sich die Walz Versandhandel-Gruppe näher anzuschauen. Und siehe da: Man entdeckt einen heimlichen Star. Mehr lesen



© Fotolia / ArchiVIZ Möbelhandel Wie die Auswahl-Giganten Otto, Marktplätze und Plattformen den Möbelhandel aufmischen Das Online-Geschäft mit Möbeln wird immer wichtiger, ist gut verteilt und wird beherrscht von den Großen, die Masse bieten. Wollen stationäre Händler mitspielen, müssen sie perfekte Multichannel-Lösungen bieten. Aber das ist nicht schwer. Mehr lesen



© Fotolia / rogistok Baumärkte Kampf um die Bohrmaschine: Amazon macht auch Heimwerken zu seinem Projekt Die Baumärkte basteln an Onlinestrategien und hoffen auf die Strahlkraft ihrer großen Märkte. Doch das Heimwerker-Sortiment bei Amazon ist mittlerweile so gigantisch groß, dass die Kunden immer weniger in die Läden fahren müssen. Da es von denen eh zu viele gibt, kommen die traditionellen Unternehmen in Schwierigkeiten. Mehr lesen

"Umfangreiche Marketing-Kampagnen stellten die Verantwortlichen vor große Herausforderungen und setzten meist Programmierkenntnisse voraus. Mailings mussten aufwendig händisch anhand des HTML-Codes erstellt werden, da keine Templates auf einer nutzerfreundlichen Oberfläche vorhanden waren", berichtet Michael Jonas, Regional Leader Customer Success bei Emarsys. "Nun ist Garten-und-Freizeit.de in der Lage, einfach und ohne tiefe HTML-Kenntnisse dynamische Mailing-Kampagnen zu erstellen und den Versand von E-Mails voll zu automatisieren."Das bestätigt Matthias Geiger: "Früher war das Aufsetzen von Newslettern und E-Mail-Kampagnen kompliziert und arbeitsintensiv. Heute vereinfacht uns ein hoher Automatisierungsgrad bei der Segmentierung, Personalisierung und Adressgewinnung unsere tägliche Arbeit enorm", sagt der Head of Marketing bei dem Onlinehändler. "Unsere Kunden profitieren nun von besseren Produktempfehlungen, die ihren Interessen entsprechen. Und das in Echtzeit."