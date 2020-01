Likes, Shares, Follower – daran wurde bislang nicht nur die Beliebtheit eines Akteurs in den sozialen Medien festgemacht, sondern auch der Erfolg oder Misserfolg von Influencer-Kampagnen. Und die Bedeutung von Influencer-Marketing steigt stetig.

Das zeigt beispielsweise eine Studie von Goldmedia und dem Influencer-Marketing-Spezialisten Influry, die prognostiziert, dass das Marktvolumen für Influencer-Marketing in der DACH-Region 2020 bei 990 Millionen Euro liegen wird – das entspräche einem Wachstum von 20%. Ebendiese Studie zeigt auch, dass Instagram der relevanteste Kanal für Influencer-Marketing ist (75%), gefolgt von Facebook (72%) und Twitter (50%). Morning Briefing Ihren News-Espresso für den Tag kostenlos bestellen Bin dabei!



© GaudiLab - shutterstock.com Social Commerce Wie die Bildsprache von Instagram Webshops verändert Bilder, Bilder, Bilder: Instagram, Pinterest und Co verändern nicht nur das Marketing, sondern auch ganz konkret die Surf- und Shopping-Gewohnheiten. Welche Folgen das für Webshops hat, untersucht Etailment-Experte Felix Schirl, Geschäftsführer und CTO bei trbo. Mehr lesen

© Instagram/Sophia Thomalla

Follower müssen zur Marke passen



© Instagram Instagram-Shopping Pop-up-Store von Instagram: 90 Quadratmeter Marketing (aus der Zukunft?) Social Commerce gilt als neues, großes Versprechen für den Handel. Instagram will hier Maßstäbe setzen und hatte dafür vorige Woche in Berlin einen Pop-up-Store geöffnet. Es war zwar ein physischer Laden, doch das Einkaufen erfolgte auf digitalem Weg. Mehr lesen

Müssen Werbetreibende und Influencer, die mit Likes Geld verdienen, nun um ihre Umsätze fürchten? Nein, suggeriert Björn Wenzel, Gründer und Geschäftsführer der Influencer-Agentur Lucky Shareman. Denn generell nimmt die Anzahl an Likes und Co unter Social-Media-Beiträgen ab. „Die werberelevante Generation Z nutzt den Like-Button heute meist nur noch, um Postings als gesehen zu markieren“, stellt Wenzel fest.Für die Marktforschung haben Engagement-Raten ohnehin nur eine beschränkte Aussagekraft. So sagt die bloße Anzahl an Kommentaren beispielsweise nichts über die Beliebtheit eines Beitrags aus. Wenzel geht sogar noch weiter und prognostiziert: „Engagement wird als Kennzahl künftig keine Rolle mehr spielen.“ Was sich ändert sind die KPIs, also die Kennzahlen, anhand derer der Erfolg einer Influencer-Kampagne gemessen wird.Dazu zählen die KPIs Brand Fit und Audience Fit. Vielen Marken geht es nicht darum, einfach nur eine hohe Anzahl an Menschen zu erreichen, sondern jene, die auch zu einer Marke passen. Eine Studie des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft zeigt, dass über 95% der befragten Marketers bei der Auswahl von Influencern vor allem darauf achten, wie gut diese zur Marke passen und wie sehr deren Follower der Zielgruppe entsprechen.Entsprechend müssen auch die Influencer strategisch ausgewählt werden. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich sogenannte Micro-Influencer mit weniger als 50.000 Followern, über die eine Marke ganz spezifische Zielgruppen ansprechen kann. Von diesen Influencern gibt es in der DACH-Region rund 52.000.

Ebenfalls relevante KPIs sind Glaubwürdigkeit, Coolnessfaktor und Aktivierungsstärke eines Influencers. Dadurch werden schließlich Follower gewonnen. Messen lassen sich diese Kennzahlen anhand der Produktkäufe, dem Einsatz von Rabattcodes oder auch dem Themeninteresse auf Seiten der Follower.



© Fotolia / Sondem Instagram-Shopping Auf dem unbekannten Terrain Instagram ist Media-Markt weiter als viele andere Facebook? Ist vielen Unternehmen längst bekannt. Doch weil das Soziale Netzwerk an Relevanz verliert, sollten Sie sich mit dem neuen Star beschäftigen: Instagram. Hier kennen sich noch nicht viele aus, und wenn es um die relativ neue Shopping-Funktion geht, erst recht nicht. Media-Markt ist schon einen Schritt weiter. Mehr lesen



© MartinLaugesen - Fotolia Marketing Auch der Mittelstand kann auf Instagram erfolgreich sein Instagram hat es derzeit insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen abgesehen. Mit großem Aufwand versucht die Facebook-Tochter gerade, den Mittelstand davon zu überzeugen, auf der Plattform aktiv zu werden. "Unternehmen können auf Instagram auch ressourcenschonend aktiv sein. Im Prinzip reicht am Anfang ein Smartphone", erklärt Instagram-Manager Daniel Verst. Mehr lesen



© Comarch Anzeige In 5 Schritten zum modernen EDI Eine aktuelle Umfrage unter EDI (Electronic Data Interchange)- Nutzern zeigt, welche Schwachstellen vorkommen und wie sich der E-Rechnungsprozess im Unternehmen trotzdem effektiv modernisieren lässt. Mehr lesen

Auch Werbewirkungsstudien, die neben Reichweite und soziodemografischen Faktoren Werte wie Markensympathie, Produktbekanntheit, Weiterempfehlungsbereitschaft sowie Relevanz der Follower-Kommentare erheben, können laut Lucky Shareman Aufschluss über den Erfolg einer Kampagne geben. Ein weiterer Faktor, an dem sich dieser Erfolg messen lässt: User-Generated Content, das heißt von Followern eigens kreierte, markenbezogene Inhalte, zu deren Kreation Influencer animieren. Gemessen werden können hier beispielsweise Hashtags.Der Beitrag erschien zuerst bei Horizont.net