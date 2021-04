Wer hierzulande Handel betreibt, wird künftig verpflichtet, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards bei der Beschaffung sicherzustellen. Dies betrifft Unternehmen mit Sitz in Deutschland ab einer Größe von 3.000 Mitarbeitern. Wie sie sich schon jetzt darauf vorbereiten können, die geplanten gesetzlichen Vorgaben rechtzeitig umzusetzen, erklärt ein Gastbeitrag der Rechtsanwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek.

© IMAGO / Joerg Boethling

Textilien, Lebensmittel und Elektronik besonders betroffen

Händler müssen ein Risikomanagement aufbauen

Über die Autoren © Heuking Kühn Lüer Wojtek Dr. Christoph Schork ist Partner und Anwalt für Gesellschaftsrecht, Birgit Schreier Salaried Partnerin und Anwältin für Vertriebs- und Handelsrecht und Anna-Lena Glander ist Anwältin für Wirtschaftsrecht und Compliance bei der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln (v.l.n.r.).

Menschenrechtsbeauftragte und Mitarbeiterschulungen

Europäisches Lieferkettengesetz könnte deutlich strenger werden



© imago images/ agefotostock Handelstrends 2030 Nachhaltigkeit: Vom Vorsprung zur Norm Wie sieht der Handel in zehn Jahren aus? Was sind die Trends, die Handelslandschaft und -konzepte bis dahin beeinflussen werden? Antworten liefert der HandelsMonitor Mega-Trends 2030, der ab heute als wöchentliche Serie auf etailment.de erscheint. Im ersten Beitrag beleuchtet Professor Dirk Morschett von der Universität Fribourg/Schweiz das Thema Nachhaltigkeit. Für Händler stellt sich die Frage, wie sie mit diesem Megatrend umgehen und ob man damit überhaupt noch einen Wettbewerbsvorsprung erzielen kann, wenn letztlich alle Händler nachhaltig werden. Mehr lesen

Herausforderung für Groß- und Einzelhändler

© IMAGO / Joerg Boethling

Unterlageneinsicht und Bußgelder bei Verstößen

NGOs können Rechte von Betroffenen gerichtlich geltend machen



© IMAGO / photothek Compliance Brexit und Umsatzsteuer: Das kommt 2021 auf den internationalen Onlinehandel zu Der Onlinehandel boomt, und es ist keine Ende abzusehen. Händlern bietet sich durch Internationalisierung die Chance weiter zu skalieren. Doch gerade da gibt es 2021 einige Hindernisse zu überwinden. Welche das sind und warum Compliance-Themen für jeden, der E-Commerce betreibt, jetzt ganz oben auf der Agenda stehen sollten, erkärt Dr. Roger Gothmann, Mitgründer und Geschäftsführer von Taxdoo. Mehr lesen



© petrmalinak - shutterstock.com Trends So wichtig ist dem Handel die Nachhaltigkeit Nicht Automatisierung, nicht KI, schon gar nicht die letzte Meile spukt den Handelsmanagern derzeit im Kopf herum. Das beherrschende Thema ist Nachhaltigkeit. Mehr lesen

Ein zähes politisches Ringen endete mit einem Kompromiss: Union und SPD haben sich im Februar auf den Entwurf des Lieferkettengesetzes geeinigt, das zentrale Compliance-Regelungen für die Lieferketten großer Unternehmen vorsieht.So werden Unternehmen verpflichtet, menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten zu beachten. Zunächst soll das Gesetz bei Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitern Anwendung finden, ab 2024 wird der Anwendungsbereich auf Firmen ab 1.000 Mitarbeiter abgesenkt.Das Gesetz tritt an die Stelle von freiwilligen Selbstverpflichtungen, an die sich Untersuchungen zufolge nur ein Bruchteil der Unternehmen gehalten hat.Besonders in der Textil-, Lebensmittel- und Elektronikbranche gelten die Zustände in den Produktionsländern schon lange als großes Problem.Die bis zu 3.000 in Deutschland betroffenen Unternehmen stehen in den kommenden Monaten vor großen Herausforderungen, die geplanten gesetzlichen Vorgaben rechtzeitig, richtig und vollständig umzusetzen.Sie müssen ein angemessenes und wirksames Risikomanagementsystem für ihre Lieferketten einrichten und in alle maßgeblichen Geschäftsabläufe verankern.Hierdurch soll das Unternehmen erkennen, ob für geschützte Rechtspositionen, zum Beispiel für Leben und Gesundheit der Beschäftigten, gerechte Arbeitsbedingungen sowie das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit ein Risiko besteht.Zum Risikomanagement gehört neben der Risikoanalyse auch die Einführung präventiver Maßnahmen im Unternehmen, wie beispielsweise eine Grundsatzerklärung zu den Sorgfaltspflichten und die Bestellung eines Menschenrechtsbeauftragten ebenso wie Mitarbeiterschulungen.Weiterhin ist entscheidend, dass die vom Gesetz betroffenen Unternehmen genau dokumentieren, dass sie ihre Sorgfaltspflichten beachten und Mängel beheben. Auf administrativer Seite ist ein Bericht spätestens vier Monate nach Vorlage des Geschäftsberichts im Internet zu veröffentlichen.Nach einer Prüfung durch die zuständige Behörde können Unternehmen zu Verbesserungsmaßnahmen verpflichtet werden, sollten die zuvor ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen.Während der deutsche Gesetzgeber in erster Linie nur die Kontrolle des unmittelbaren Zulieferers vorschreibt, eine Prüfung der gesamten Lieferkette nur im Verdachtsfall zur Pflicht machen will und als Sanktionsmöglichkeiten lediglich Geldbußen oder den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen vorsieht, gehen die Überlegungen in der EU darüber hinaus.Die Vorschläge der EU für ein europäisches Lieferkettengesetz sollen im Sommer vorgestellt werden. Werden sie umgesetzt, müsste das deutsche Lieferkettengesetz entsprechend angepasst werden.Im Europaparlament ist nicht nur eine Verantwortlichkeit für die gesamte Lieferkette in der Diskussion, die Regelungen sollen auch schon ab einer Mitarbeiterzahl von 250 greifen. Auf dem Tisch ist auch die Verhängung eines Importverbots bei einem schweren Menschenrechtsverstoß.Gerade für den Groß- und Einzelhandel mit seinen weltumspannenden Lieferketten und einer Vielzahl von mittelständischen Beteiligten wäre dies eine große Herausforderung.Ob dieser Kraftakt überhaupt gelingen kann und welche Folgen ein Importverbot sowie die Androhung von Geldstrafen hätten, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum ausmachen.Der Einsatz von digitalen Techniken und Blockchain mag zwar bei der Umsetzung helfen. Entscheidend dürfte aber sein, dass sich gerade der Handel schon jetzt auf die neuen Vorschriften einstellt und hierfür Vorbereitungen trifft.Kommt es dennoch zu Regelverstößen, drohen nach dem deutschen Gesetzesentwurf hohe Zwangs- und Bußgelder von bis zu 8 Mio. Euro oder bis zu 2 % des (weltweiten) Jahresumsatzes.Der Entwurf sieht auch eine Ermächtigungsgrundlage für das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vor, nach der das Amt Einsicht in die Unterlagen des Unternehmens - sowie der mit diesem verbundenen Unternehmen - einfordern und Auskünfte der Mitarbeiter verlangen kann.Auch Durchsuchungen und Beschlagnahmen von Beweismitteln durch die Behörden kommen in Betracht.Zivilrechtliche Ansprüche gegen die betroffenen Unternehmen sind zwar nicht direkt vorgesehen. Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen sollen aber die Möglichkeit bekommen, die Rechte von Betroffenen gerichtlich geltend zu machen.Mitte Februar 2021 hatten die Bundesminister Altmeier, Müller und Heil den Entwurf vorgestellt. Die Koalition plant, das Gesetz noch vor der Bundestagswahl im Herbst 2021 zu verabschieden, sodass es zum 1. Januar 2023 in Kraft treten kann.