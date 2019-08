"Die Zustellung ist längst zum integralen Bestandteil des Produkterlebnisses geworden", sagt UPS-Deutschlandchef Frank Sportolari im etailment-Exklusivinterview. Er erklärt, wie sich Händler auf die logistischen Herausforderungen und die fortschreitende Digitalisierung einstellen können und wie UPS dabei helfen will.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Zur Person Frank Sportolari (58), geboren in Chicago, studierte Wirtschaftswissenschaften an der University of Illinois. 1986 kam er zu UPS und übernahm nach beruflichen Stationen in Spanien, Italien und Belgien 2011 die Position des President UPS Germany. Seit Mai 2018 ist er zudem Präsident der American Chamber of Commerce in Deutschland.

"Die Zustellung ist längst zum integralen Bestandteil des Produkterlebnisses geworden."

Erstens helfen sie uns dabei, neue Produkte anzubieten – etwa unser Tool „UPS Paperless Invoice“, mit dem unsere Kunden elektronische Handelsrechnungen erstellen können, um so die Datenübertragung an die Zollbehörden zu beschleunigen.

Zweitens wollen wir durch digitale Optimierungen noch effizienter werden.

Drittens nutzen wir neue Technologien, um nachhaltig zu agieren. Unsere eigens entwickelte Software „ORION“, das steht kurz für „On-Road Integrated Optimization and Navigation“, unterstützt unsere Zusteller bei der Routenplanung und berechnet in Echtzeit die schnellste und sicherste Route. Das spart Kilometer und damit Emissionen.

© UPS

Denn jeder, der sich jetzt noch damit aufhält, die Vorteile neuer Technologien zu diskutieren, statt sie zu nutzen, hat bereits verloren.



© UPS Logistik „Wir planen einen Testlauf mit selbstfahrenden Zustellrobotern" Thomas Zeller, District Marketing Director UPS Germany, über die Lieferung mit der Sackkarre, optimierte Tourenplanungen und den Einsatz von Diesel-Hybridtechnik. Die große etailment-Umfrage, Teil 5 Mehr lesen

KEP-Studie: Branche bleibt auf Wachstumskurs Die deutsche Kurier-, Express- und Paketbranche (KEP) ist 2018 um 5,2% auf einen Gesamtumsatz von 20,4 Milliarden Euro gewachsen – schwächelnden Konjunkturprognosen zum Trotz. 3,52 Milliarden KEP-Sendungen beförderten die KEP-Dienstleister – das entspricht einem Plus von 4,9% und in Summe so vielen Sendungen wie nie zuvor. Im Schnitt wurden 12 Millionen Sendungen an bis zu 7 Millionen Empfänger pro Zustelltag befördert. In der KEP-Branche arbeiteten 2018 rund 238.600 Menschen, 9.000 mehr als im Vorjahr. Diese Ergebnisse liefert die aktuelle KEP-Studie, die der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) seit 2004 alljährlich veröffentlicht. Für das laufende Jahr ist mit einem Sendungszuwachs von bis zu 4,5% zu rechnen.

© UPS

"Auch der Drohne gehört die Zukunft"

© UPS



© UPS Logistik „Wir planen einen Testlauf mit selbstfahrenden Zustellrobotern" Thomas Zeller, District Marketing Director UPS Germany, über die Lieferung mit der Sackkarre, optimierte Tourenplanungen und den Einsatz von Diesel-Hybridtechnik. Die große etailment-Umfrage, Teil 5 Mehr lesen



© Fotolia/ Ingo Bartussek Prognose Logistik 2019. Nach dem Weihnachts-Drama kommt der nächste Akt Ob Jahresbilanz, oder aktuelles Weihnachtsgeschäft – die KEP-Transporteure fahren erneut auf Rekordkurs. Die umfangreiche etailment-Umfrage zeigt die Probleme und Lösungsansätze der Branche auf. Mehr lesen



© Hermes Logistik "Unternehmen auch mit Zusatzerlösen stabilisieren" Andreas Schumann, Vorsitzender des Bundesverbandes der Kurier-Express-Post-Dienste (BdKEP) erwartet, dass die Infrastruktur künftig anbieterübergreifend zur Verfügung steht. Die große etailment-Umfrage, neunter und letzter Teil. Mehr lesen

In meinen über dreißig Jahren in der Paket- und Zustellerbranche hat sich die Erwartungshaltung des Kunden stark verändert. Viele Konsumgüter wurden komplett digitalisiert, statt eine CD im Laden zu kaufen, streamen die Leute Musik. Und auch bei physischen Produkten, die der Verbraucher im Internet bestellt, fällt das Einkaufserlebnis im Geschäft weg. Deshalb wird die Rolle der Logistik immer wichtiger: Die Zustellung ist längst zum integralen Bestandteil des Produkterlebnisses geworden.Ein Beispiel: Vor meinem Sommerurlaub wollte ich mir noch neue Schuhe kaufen – Modell und Marke hatte ich schon vor Augen. Der Anbieter konnte mir aber nicht garantieren, dass sie bis vor dem Antritt meines Urlaubs geliefert werden. Ich habe auf den Kauf verzichtet.Das zeigt: Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Planbarkeit sind Faktoren, die ganz klar die Kaufentscheidung beeinflussen. Für Kunden ist es wichtig, aus mehreren Optionen wählen zu können. Händler sollten sich deshalb einen Logistikdienstleister zum Partner nehmen, der ein breites Serviceportfolio mit umfassenden internationalen Versand- und Express-Optionen anbieten kann.Meine Branche setzte als eine der ersten auf digitale Prozesse. Bereits in den 90er-Jahren führte die Logistik elektronische Unterschriften ein. Davor quittierten die Leute noch jede Zustellung auf Papier, viele Millionen Unterschriften auf vielen Millionen Blättern. Ich behaupte sogar, dass es kaum einen anderen Bereich gibt, in dem die Digitalisierung so früh eine so wichtige Rolle gespielt hat.Dabei muss man begreifen, dass die Digitalisierung ein andauernder Prozess ist. Wir arbeiten ständig an Einsatzmöglichkeiten für neue Technologien.Die größte Herausforderung für Mittelständler ist, dass sie wie ein Start-up denken sollten. Das heißt, dass auch der klassische Mittelständler vor der Aufgabe steht, sein Geschäft kontinuierlich weiterzuentwickeln und disruptiv zu agieren, um im Wettbewerb bestehen zu können. Man muss globale Ressourcen anzapfen und schnell liefern, um Erfolg zu haben. Für Start-ups gilt: Hat eine Idee Erfolg, steht der Gründer vor der Herausforderung, sein Unternehmen weiterzuentwickeln, zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Die meisten Start-ups scheitern an mangelndem Durchhaltevermögen.Das es nur damit geht, beweist auch die Geschichte von UPS: Unsere Firmengründung geht ins Jahr 1907 zurück, zwei junge Männer haben mit 100 US-Dollar Startkapital einen Kurierdienst auf die Beine gestellt.Heute sind wir ein Unternehmen mit weltweit mehr als 450.000 Mitarbeitern. Dies ist uns gelungen, weil wir uns in unserer 112-jährigen Geschichte mehrmals neu ausgerichtet haben. Gleiches gilt für Mittelständler und Start-ups: Sie müssen ihr Geschäftsmodell immer wieder an die neuen Realitäten anpassen, mit denen sie konfrontiert sind.Die Grundvoraussetzung ist Offenheit.Für Unternehmen geht es doch darum, Prozesse zu vereinfachen. Das läuft heute primär über Digitalisierung und neueste Technologien. Dabei sollte das Hauptaugenmerk immer auf der Zufriedenheit des Kunden liegen.Dies gilt übrigens nicht nur für die B2C-Beziehung, sondern auch für den B2B-Bereich, denn Digitalisierung spielt nicht nur für den Endverbraucher eine Rolle. UPS hat dieses Jahr die dritte Ausgabe der Studie „UPS Industrial Buying Dynamics“ (solutions.ups.com/de-ibd) veröffentlicht, die das Kaufverhalten von industriellen Abnehmern untersucht.Diese zeigt, dass auch im B2B-Bereich rund drei Viertel der Käufer ihre Einkäufe online tätigen, fast die Hälfte nutzt zudem mobile Apps zum Einkauf. Bedeutet: Auch der Geschäftskunde will Einkäufe einfach und bequem abwickeln. Je mehr Millennials auf Geschäftskundenseite für den Einkauf verantwortlich sind, desto wichtiger wird der digitale Vertrieb – auch das ist ein zentrales Ergebnis der Studie.Verpackungen erfüllen nicht nur den Zweck, Dinge von A nach B zu transportieren. Sie erfüllen ein Bedürfnis und sind Spiegel des Zeitgeistes. Zu Beginn des boomenden Onlinehandels sollten sie das ausbleibende Einkaufserlebnis im Laden ersetzen: Wer exklusive Mode bestellte, bekam keine Luftpolsterfolie, sondern Seidenpapier. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, online zu bestellen und ein anderer Gedanke rückt ins Zentrum: die Nachhaltigkeit von Verpackungen.Aus Sicht der Logistik bietet die optimale Verpackung Schutz und sorgt durch wenig verpackte Luft für einen geringen Materialverbrauch. Das reduziert Materialkosten und ermöglicht beim Transport eine effiziente Nutzung von Frachträumen. UPS sieht gerade in puncto Nachhaltigkeit viel Entwicklungspotenzial, wir haben sogar ein eigenes Verpackungslabor in Neuss. Dort beraten wir Kunden, testen Verpackungen und zertifizieren sie für den Versand.Leute, die alt genug sind, werden sich noch daran erinnern, wie Amazon anfangs belächelt wurde: Ihr wollt Geld damit verdienen, die Waren anderer mit einem Rabatt zu verschicken? Was früher abenteuerlich klang, ist heute ein beispielloses Erfolgsmodell. Und der Onlinehandel wächst weiter, wir sind noch lange nicht am Peak: Gerade erleben wir zum Beispiel einen Boom beim Lebensmittelversand.Immer mehr Menschen bestellen Lebensmittel im Internet. Der Einzelhandel wird sich weiter digitalisieren: Es gibt Prognosen, dass sich der Online-Umsatz der Einzelhändler zwischen 2015 und 2025 verdoppeln wird. Einen erheblichen Anteil daran hat der Endverbraucher, der sich ein bequemes Kundenerlebnis wünscht – vom ersten Klick bis zur Zustellung. Für Logistik und Händler geht kein Weg daran vorbei, sich darauf einzustellen.Wir bemerken bei dem Großteil unserer Kunden, dass die Lieferzeit ein wichtiger Faktor, jedoch nicht der einzig elementare Punkt ist. Der Nachbar, der zufällig zu Hause ist und ein Paket in Empfang nimmt, ist keine ausreichende Alternative mehr. Neben Schnelligkeit können Händler deshalb mit mehr Kontrolle und Flexibilität punkten: Empfänger wollen Pakete auch unterwegs oder auf der Arbeit zugestellt bekommen. Bieten Sie, etwa durch die Option alternativer Zustellorte, auch kurzfristige Handlungsmöglichkeiten.Ein weiterer wichtiger Punkt: Richten Sie Ihre Optimierungen darauf aus, ein ganzheitliches Kauferlebnis zu schaffen, Stichworte Omnichannel-Präsenz und Click and Collect als gesonderte Option. Wir bei UPS arbeiten beständig daran, die Customer Experience immer mehr zu personalisieren. Dadurch entsteht ein individuelles Kauferlebnis, das der Kunde komplett überwachen und steuern kann.Teil unserer Erfolgsformel ist, dass wir mit Unternehmen jeder Größe zusammenarbeiten – vom großen Industriekunden bis hin zum kleinen Start-up. Die einen verschicken 10.000 Sendungen am Tag, die anderen nur eine. Unsere Services und Produkte sind so ausgerichtet, dass sie jeder nutzen kann. Es ist eine unserer vier strategischen Säulen, kleinen Unternehmen beim Wachstum zu helfen.Hinzu kommt, dass unsere Angebote für jeden konfigurierbar sind – das wird vor allem den Bedürfnissen von Start-ups gerecht, da Prozesse in der Anfangsphase eines Unternehmens immer wieder umgeschmissen, weiterentwickelt und neu aufgestellt werden. Mit UPS als Partner können sich kleine und mittelständische Händler auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während unsere Experten die komplexen logistischen Anforderungen für sie erfüllen.Es mag wie eine Floskel klingen, ist es bei uns aber nicht: Die Mitarbeiter sind das höchste Gut. Wir wollen neue, attraktive Arbeitsplätze schaffen und bestehende Mitarbeiter halten. Das gelingt uns durch eine überdurchschnittliche Entlohnung, eine Atmosphäre des Miteinanders und ein professionelles Umfeld mit vielen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Unsere Zusteller sind im Schnitt über 13 Jahre in ihrer Position tätig – das zeigt, dass sie mit dem Unternehmen verbunden sind.E-Mobilität ist ein zukunftsweisendes Thema für die Branche – ich halte es aber für falsch, ausschließlich auf den Batteriebetrieb zu setzen: Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft forschen wir mit unserem Ansatz der „rollenden Labore“ an alternativen Antrieben . So kommt es, dass wir mittlerweile eine Flotte aus weltweit rund 9.100 schadstoffarmen Fahrzeugen besitzen. Manche unserer Zustellwagen sind zum Beispiel rein elektrisch, mit flüssigem Erdgas oder mit Propan unterwegs.Und im Kontext unserer City Logistik-Projekte in Großstädten wie Hamburg oder München stellen unsere Mitarbeiter Sendungen zum Beispiel mit Lastenfahrrädern zu. Auch der Drohne gehört die Zukunft: Vor wenigen Wochen hat UPS in den USA ein Tochterunternehmen – UPS Flight Forward – gegründet, das sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Drohnen für kommerzielle Lieferungen spezialisiert hat. Das alles hilft uns, unsere selbstgesteckten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir sind stolz darauf, dass wir als erster Vertreter der Branche einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht haben. Bis 2020 soll bei UPS beispielsweise jedes vierte neue Fahrzeug mit alternativen Kraftstoffen fahren.