DHL, Hermes, DPD, GLS, UPS, FedEx: etailment hat nachgefragt, wie die Strategie der Logistikdienstleister für den Handel über Grenzen hinweg aussieht und welche Services sie in ausgewählten Ländern anbieten.

Rund drei Viertel der Privatpersonen in den Niederlanden, Deutschland und Schweden bestellen oder kaufen Waren oder Dienstleistungen über das Internet. Dieser Anteil ist in Luxemburg (78 Prozent), Dänemark (82 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (83 Prozent) noch höher, meldet Eurostat in seinen "Schlüsseldaten über Europa" 2017. Europa ist also ein lukrativer Markt für deutsche Händler.



etailment hat nachgefragt, welche Unterstützung Händler durch Logistikdienstleister erfahren, wie deren Services in ausgewählten Ländern aussehen und wie lange eine Sendung in etwa braucht. Da die Antworten erwartungsgemäß sehr unterschiedlich ausfallen gibt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

DHL

Wie sieht Ihre Strategie für den Handel über Grenzen hinweg aus?

Wir versuchen, überall in Europa das gleiche Logistik-Erlebnis zu schaffen. Es soll egal sein, ob ich ein Paket von Köln nach Hannover oder von Lissabon nach Warschau schicke. Dazu haben wir den Produktstandard DHL Parcel Connect definiert, der unter anderem beinhaltet, dass es ein Label gibt, das in allen Ländern gelesen werden kann. Dadurch wird die Paketlaufzeit reduziert und die Transportwege lassen sich deutlich einfacher optimieren.

Bislang wird ein Paket von einem sogenannten Gateway zu einem anderen geschickt, wobei es in den meisten Ländern nur eine solche Übergabestelle gibt und es dadurch etwas länger dauern kann, bis der Empfänger sein Paket bekommt. Das wollen wir durch eine intelligente Transportsteuerung verbessern. Außerdem bieten wir Track&Trace-Funktionen zur Nachverfolgung des Pakets an, stellen Pakete samstags und perspektivisch auch vermehrt abends zu. Wir versuchen auch, die Empfänger besser zu erreichen, etwa Packstationen in mehr Länder zu bringen. All das führt dazu, dass auch deutsche Händler rund 800 Millionen Konsumenten in Europa deutlich einfacher erreichen können.

Wie unterstützen Sie Händler bei deren Internationalisierung?

Wir fangen an, das Thema Fulfillment zu europäisieren. In Deutschland haben wir eigene Center, in Europa kooperieren wir an bestehenden Fulfillmentcentern unserer Schwesterdivision DHL Supply Chain. Das nutzen große Online-Verssandhändler, aber der Service ist für Händler fast jeder Größe verfügbar.



In welche dieser ausgewählten Länder Europas versenden Sie wie schnell?

Die Laufzeiten variieren abhängig von der Zielregionen in den Ländern.

Belgien 2 Tage

Dänemark 2-3 Tage

Finnland 4 Tage

Frankreich 2-3 Tage

Großbritannien 2-3 Tage

Irland 3-4 Tage

Italien 3 Tage

Liechtenstein 2 Tage

Luxemburg 2-3 Tage

Niederlande 1-2 Tage

Norwegen 4-5 Tage

Österreich 1-2 Tage

Polen 2-3 Tage

Schweden 3 Tage

Schweiz 2 Tage

Spanien 2-3 Tage



Das Serviceportfolio für unsere Pakete mit Zustellung an Privatkunden richtet sich auch nach dem jeweiligen Zustellpartner. Die Sendungen werden in den Zielländern durch unsere eigenen DHL Parcel Europe Organisationen, exklusive Netzwerkpartner oder die Landespostgesellschaften zugestellt. Ähnlich wie für Domestic- und Importsendungen in Deutschland stehen dem Empfänger somit die landesüblichen und durch den Partner integrierten Services zur Verfügung.

Zum inzwischen etablierten Standard, insbesondere in den DHL Parcel Europe Ländern, gehören die folgenden Services, wobei länderindividuelle Abweichungen zu beachten sind:

• Haustürzustellung

• Zustellung an Paketshops

• Zustellung an Packstationen

• Vollständige Sendungsverfolgung

• Paketankündigung per E-Mail / SMS

• Wunschtag

• Wunschort

• Wunschnachbar

DPD

Mit dem grenzüberschreitenden Handel sind große Potenziale ebenso verbunden wie mitunter auch hohe Hürden. Ein Paketdienst muss sich daher als Enabler verstehen, der die Bedürfnisse von Versendern und Endkunden auch beim internationalen Versand bedient. Überall in Europa setzen wir auf Transparenz und Flexibilität für den Empfänger – in Form von Mail-Alerts, exakten Prognosen der Zustellzeit und flexiblen Zustelloptionen. Besonders wichtig für den Retourenversand ist unser europaweites Paketshop-Netzwerk, das in Sachen IT und Services in allen Märkten vereinheitlicht ist. Besonders anspruchsvoll für Händler ist der weltweite Warenversand. Den Händlern bieten wir dafür Komplettlösungen, die von der papierlosen Verzollung bis hin zum einfachen Retourenservice reichen.

Welche Services können die Konsumenten im Empfängerland in Anspruch nehmen?

• Paketankündigung per E-Mail / SMS

• Möglichkeit zur Änderung des Liefertermins

• Realtime Management Informationen

• Abholservice für Rücksendungen

• Rücksendungen ohne Zusatzkosten für Empfänger ja (je nach Versender)

• Retouren im europaweiten Paketshop-Netzwerk

• Exakte Prognose des Zustellzeitpunkts – auf 1h genau

• Flexible Änderungsoptionen

• Kartengestütztes Live-Tracking

• Komplettlösungen inkl. Verzollung und transparenter Kostendarstellung für den Endkunden



Liechtenstein/Schweiz: 2 Tage, per Express 1 TagBelgien/ Niederlande//Luxemburg: 2 Tage, per Express 1 TagFinnland/Norwegen/ Schweden/Dänemark: 2-4 Tage, per Express 1 TagÖsterreich: 2 Tage, per Express 1 TagGroßbritannien: 2 Tage, per Express 1 TagIrland: 3 Tage, per Express 1 TagFrankreich: 2 Tage, per Express 1 TagItalien: 2 Tage, per Express 1 TagSpanien: 3 Tage, per Express 1 TagPolen: 2 Tage, per Express 1 Tag

Hermes

Serviceübersicht Hermes Europa

GLS

GLS denkt in Wirtschaftsräumen, nicht in Ländergrenzen. Unsere europäischen Landesgesellschaften sind – sowohl in der IT als auch bei den Produkten und Services –weitgehend harmonisiert. Wir arbeiten laufend an weiteren Verknüpfungen, sei es bei unseren Services oder unserem Netzwerk.GLS bietet Händlern umfangreiche Services für Privatempfänger (siehe oben), die in zunehmend mehr Ländern genutzt werden können. Ein dicht geknüpftes Europa-Netz mit kurzen Regellaufzeiten sowie bei Bedarf Verbindungen in die ganze Welt ist seit vielen Jahren etabliert.

Liechtenstein 2 Tage

Schweiz 2 Tage

Belgien 1-2 Tage

Niederlande 1-2 Tage

Luxemburg 1-2 Tage

Finnland 3-5 Tage

Norwegen 2-5 Tage

Schweden 2-4 Tage

Dänemark 2 Tage

Österreich 1-2 Tage

Großbritannien 2-4 Tage

Irland 3 Tage

Frankreich 2-3 Tage

Italien 2-3 Tage

Spanien 3-6 Tage

Polen 2 Tage



• Paketankündigung per E-Mail / SMS

• Möglichkeit zur Änderung des Liefertermins

Nutzen Versender den kostenfreien FlexDeliveryService von GLS, erhalten Empfänger per E-Mail Informationen über die bevorstehende Zustellung von GLS-Paketen – inklusive Angabe des prognostizierten Zustellzeitfensters. Der FlexDeliveryService ist von Deutschland aus nach Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Polen, Rumänien, Slowenien, Spanien, Ungarn sowie in die Slowakei, die Tschechische Republik und in die Niederlande verfügbar.

Zusätzlich wird in manchen Empfangsländern auch eine Paketankündigung per SMS übermittelt.

Wenn der Liefertermin nicht passt, können die Empfänger zwischen verschiedenen Optionen wählen. Diese variieren landesspezifisch teilweise. Die Auswahl eines alternativen Zustelltermins ist in allen genannten Ländern möglich.

In Polen erhalten Empfänger zudem eine telefonische Zustell-Avisierung.

• Realtime Management Informationen

In den meisten Ländern kündigt GLS im Rahmen des FlexDeliveryService Zustellzeitfenster zwischen 1 und 4 Stunden an und bietet zudem die Sendungsverfolgung in Echtzeit über die Website und die GLS App.

• Abholservice für Rücksendungen

Mit dem Pick&ReturnService von GLS können Versender Pakete bei jeder Adresse im Inland und Europa abholen lassen.

Zusätzlich bietet GLS den internationalen ShopReturnService an. Der Rückversand-Service von GLS verbindet Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland, Luxemburg, Österreich und Polen miteinander. Dabei können die Empfänger die Retoure in einem beliebigen GLS PaketShop im Heimatland abgeben. (https://gls-group.eu/DE/de/versand-services/shop-return-service)

• Rücksendungen ohne Zusatzkosten für Empfänger

Wer die Rücksende-Kosten übernimmt, entscheidet der Versender.

Bucht der Versender den ShopDeliveryService, liefert GLS die Pakete (außer Reifen) direkt in einen PaketShop, den der Empfänger bereits bei der Bestellung auswählt. Der ShopDeliveryService ist international für den Versand nach Belgien, Dänemark, Österreich und Polen verfügbar.

UPS

UPS investiert kontinuierlich in sein Netzwerk, um die Verbindungen weiter zu beschleunigen und die Kapazitäten zu erhöhen. Damit bieten wir eine Infrastruktur an, die dem Handel, dem Austausch von Waren, zuverlässig den Weg ebnet. Ein weltweites, konsitentes und breit gefächertes Service-Portfolio bietet Kunden die Möglichkeit, die Lösungen für ihre Bedürfnisse zu wählen, die am Besten passen.

Wie unterstützen Sie Händler bei deren Internationalisierung?

UPS deckt weltweit tausende Verbindungen zwischen mehr als 220 Ländern mit verschiedenen Transportmitteln ab und ermöglicht es Kunden so, ihre Geschäfte auszubauen und neue Märkte zu erschließen, ohne dabei in eigene logistische Kapazitäten investieren zu müssen. UPS unterhält Zollabfertigungsstellen in allen wichtigen Märkten der Welt, um Kunden zu helfen, ihre Produkte zuverlässig und schnell liefern zu können.

In welche dieser ausgewählten Länder Europas versenden Sie wie schnell?

Liechtenstein/Schweiz – 2 bis 4 Tage

Belgien/ Niederlande//Luxemburg – 2 Tage

Finnland – 3 bis + 6 Tage

Norwegen – 5 bis + 6 Tage

Schweden – 2 bis + 6 Tage

Dänemark – 2 Tage

Österreich – 2 Tage

Großbritannien – 3 Tage

Irland – 4 bis 5 Tage

Frankreich – 2 bis 5 Tage

Italien – 2 bis 5 Tage

Spanien – 3 Tage

Polen – 1 bis 2 Tage

Express – Lieferzeiten: Planmäßige Zustellung am nächsten Morgen in ganz Europa.



Welche Services können die Konsumenten im Empfängerland in Anspruch nehmen?

Paketankündigung per E-Mail / SMS

Möglichkeit zur Änderung des Liefertermins

Realtime Management Informationen

Abholservice für Rücksendungen

Rücksendungen ohne Zusatzkosten für Empfänger

Verwalten der Zustellung

UPS Mobile, Konsumenten können auch mobil alle Sendungen im Blick haben

FedEx

FedEx Express ist eines der weltweit größten Express-Transportunternehmen und bietet einen schnellen und zuverlässigen Versand in mehr als 220 Länder und Regionen. FedEx Express nutzt sein weltweites Luft- und Bodennetzwerk für die Auslieferung von zeitkritischen Sendungen zu einem genau definierten Zeitpunkt. Mit dem Zusammenschluss von FedEx Express und TNT verbinden wir darüber hinaus das einzigartige weltweite Luftfrachtnetzwerk von FedEx Express mit einem unübertroffenen europäischen Straßennetzwerk, um Kunden Zugang zu noch mehr Märkten in aller Welt zu bieten.

Bei der Frage, wie schnell in bestimmte Länder versendet wird und welche Services es dabei gibt, kommt es darauf an, welchen Service die Kunden wählen. Bei den relativ gängigen Sendungen (das schwerste Paketstück wiegt nicht mehr als 68 Kilogramm), können die genauen Laufzeiten und Lieferzusagen je nach Herkunft und Zielort abweichen, ganz allgemein stehen folgende Varianten zur Wahl:

FedEx Europe First: Wenn die Sendung früh am nächsten Morgen vor Ort sein muss. Lieferung wischen 9 und 10 Uhr am nächsten Werktag in den wichtigsten Städten Europas.

FedEx International Priority: Express Service für die Zustellung am nächsten Werktag. Lieferung bis mittags oder vor Ende des Geschäftstages.

FedEx International Economy: Für nicht zeitkritische Sendungen. Lieferung in zwei bis fünf Tagen.

Dabei gibt es eine große Bandbreite an Services. Um einige zu nennen: Tür-zu-Tür Zustellung, durchgängige Sendungsverfolgung, Geld-zurück-Garantie (entsprechend der einschlägigen FedEx Express Geschäftsbedingungen), Verpackungsmaterial.



Außerdem bietet FedEx weitere Services an wie Frachtservice, Monitoringservices wie beispielsweise FedEx Priority Alert und SenseAware, Gefahrgut, Trockeneis, Global Returns, Import-Service, Zollabfertigung, CO2-neutraler Dokumentenversand, branchenspezifische Versandlösungen und Supply Chain Solutions.



