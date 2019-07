Instagram hat es derzeit insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen abgesehen. Mit großem Aufwand versucht die Facebook-Tochter gerade, den Mittelstand davon zu überzeugen, auf der Plattform aktiv zu werden. "Unternehmen können auf Instagram auch ressourcenschonend aktiv sein. Im Prinzip reicht am Anfang ein Smartphone", erklärt Instagram-Manager Daniel Verst.

Instagram hat sich in den vergangenen Jahren von einem reinen Bilderdienst zu einer Shopping-Plattform entwickelt, auf der sich Tausende Unternehmen aus aller Welt tummeln. Und die Nutzer haben damit offenbar kein Problem, im Gegenteil: 80% aller Nutzer folgen auf der Plattform mindestens einem Unternehmens-Account. Viele Unternehmen und Start-ups - etwa die Uhrenmarken Daniel Wellington, Cluse und Kapten and Son - verdanken ihren Erfolg hauptsächlich ihrer Präsenz auf Instagram.Mode-, Food- und Travel-Unternehmen seien zwar Vorreiter auf Instagram und wüssten mittlerweile ganz genau, wie man sich auf der Plattform optimal inszieniert, sagt Instagram-Manager Daniel Verst, aber auch für andere Branchen würde sich eine Präsenz auf Instagram lohnen: "Baumärkten würde ich beispielsweise empfehlen, Erklärvideos für Instagram zu produzieren. Warum nicht erklären, wie man eine Mauer hochzieht? Oder ein Bad renoviert? Darüber kann man Kundschaft generieren."Verst, der seit dreieinhalb Jahren für Facebook arbeitet und seit einem Jahr für Instagrams strategische Ausrichtung in Deutschland verantwortlich ist, bietet die Ergebnisse der ersten deutschen KMU-Studie des Facebook-Konzerns als Beleg.Darin heißt es unter anderem, dass knapp jedes zweite befragte