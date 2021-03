Nicht nur wegen der unwirklich leeren Innenstädte kommt manchmal das Gefühl auf, in einem Science-Fiction-Film zu leben. "Das Bot-Waffenarsenal der E-Commerce-Betrüger wird immer ausgefeilter", schreibt Ibusiness.de, gleichzeitig warnt Heise.de vor einem Trojaner in Paketbenachrichtigungen -- soweit bekannt. Jetzt aber schiebt die US-Firma Real Networks eine Software um die Ecke, die mit Methoden der Künstlichen Intelligenz feststellt, ob eingehende Anrufe von Menschen oder von Robotern kommen. Roboter-Anrufe werden abgeblockt. Bot gegen Bot -- beginnt der Krieg der Maschinen im E-Commerce-Umfeld?

///// HANDEL NATIONAL

IFH Köln: Strukturwandel im Handel kommt sieben bis acht Jahre früher als gedacht

Die Prognosen zum Onlineanteil am Handel werden bis zu acht Jahre früher eintreten, als vor der Covid-19-Pandemie gedacht. Das sagen die Marktforscher vom IFH Köln unter dem Schlagwort "Coronaturbo". Wenn das IFH also nach eigenen Angaben "bisher mit einem Onlineanteil von bis zu 22 Prozent bis 2030" rechnete, werden die 22 Prozent schon 2022 oder 2023 erreicht. Folge: "Die Chancen für einen strukturierten Transformationsprozess werden durch die Pandemie und die dadurch entstandenen Liquiditätsengpässe verhindert." Für Unternehmen habe diese Entwicklung in erster Linie eine organisatorische Konsequenz: "Agilität und Innovationswille sind entscheidend für zukunftsorientierte Geschäftsmodelle“, rät das Institut. (Ähnliches gilt für das B2B-Geschäft, so das IFH.)



Barbara Daliri-Freyduni verlässt Zalando

Nach anderthalb Jahren verlässt Barbara Daliri-Freyduni, Senior Vice President of Global Marketing & Sales, den Online-Modespezialisten Zalando -- "einen Tag nach [einer] Kampagne zur Frauenförderung", wie Gründerszene süffisant meldet. Der Nachrichtenseite zufolge wird der Bereich Marketing kommissarisch von zwei Manager:innen übernommen: Natalie Wills, Director of Social Media & Consumer PR, und Ralph Rijks, Vice President Global Marketing. Sales geht an Bruno Vanhoorickx, bislang Senior Vice President Corporate Development. Zu den Gründen des Ausscheidens habe sich Zalando nicht geäußert.



Hello Fresh liefert jetzt selbst

Kochboxenanbieter Hello Fresh fährt die letzten Lieferkilometer in Deutschland und Österreich künftig selbst. "Das Unternehmen übernimmt damit den Service eines kürzlich eingestellten Lieferpartners und verbessert diesen an entscheidenden Stellen", schreibt Hello Fresh, meint damit vermutlich Liefery und kündigt mehr Flexibilität, weniger Fehler, zusätzliche Lieferzeitfenster und Liefertage sowie die schnellere Reaktion auf Nachfrageschwankungen an. "In nur zehn Wochen haben wir es geschafft, ein eigenes Netzwerk aufzubauen, von der Suche, Anmietung und Organisation der Depots, bis hin zur Entwicklung einer eigenen App für die Fahrer:innen", sagt DACH-Chef Nils Herrmann. In Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, München und Wien liefen bereits die neuen Prozesse. Geplant sei eine eigene Flotte und bis zum dritten Quartal die Belieferung eines Drittels der deutschen Kunden aus eigener Kraft.



Auto1 will 2021 bis zu 638.000 Autos online vermitteln

Im Februar war Auto1, der Betreiber von Autohero.com, Wirkaufendeinauto.de und Auto1.com, in Frankfurt am Main an die Börse gegangen (das Morning Briefing berichtete), jetzt kommt eine passende Wachstumsgeschichte: Nach einem Umsatzrückgang 2020 um etwa 19 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro (EBITDA minus 15,2 Millionen Euro) soll das Geschäft 2021 auf 3,8 bis 4,2 Milliarden Euro steigen. Das meldet das Unternehmen. Geplant sind insgesamt 592.000 bis 638.000 verkaufte Autos (B2B und B2C). Es werde aber beim angekündigten EBITDA-Minus bleiben, unter anderem aufgrund der hohen Investitionen in den Markenaufbau von Autohero (Youtube-Nutzer wissen, was gemeint ist).



Tegut und Amazon Prime erweitern Zusammenarbeit in Hessen

Kunden von Amazon Prime konnten bisher schon im Großraum Darmstadt und im Süden von Frankfurt am Main Lebensmittel von Tegut online bestellen. Das funktioniert laut Amazon jetzt auch etwas weiter nördlich, nämlich im Norden Frankfurts und in umliegenden Orten wie Bad Vilbel, Karben und Nidderau. Im Angebot sind etwa 8.000 Artikel.



///// HANDEL INTERNATIONAL

Firestone/Bridgestone liefern Reifen -- inklusive Montage

Mobile Commerce kann auch bedeuten, dass sich der ganze Laden bewegt: Unter der Marke "Firestone Direct" liefern die Hersteller Bridgestone und Firestone in den USA nicht nur neue Reifen, sie bieten auch die direkte Montage sowie Ölwechsel und Bremswartung beim Kunden an. Notwendig sei nur genug Platz, alles funktioniere kontaktlos,



USA: Apotheken liefern per Uber aus

In Deutschland wären es zwei Reizthemen in einem (Online-Medikamentenhandel, Uber): Wenn US-Apotheken den Lieferservice Script Drop für verschreibungspflichtige Arzneien nutzen,



Neuigkeiten zu Amazon jeweils in einem Satz Markenshops auf Amazon können jetzt Bedienungsanleitungen, Sicherheitsdatenblätter und andere Dokumente rund um ihre Produkte zum Download bereitstellen, sagt Tamebay.com.

Sicherheitsdatenblätter und andere Dokumente rund um ihre Produkte zum Download bereitstellen, sagt Tamebay.com. Die Plattform hat die Marke von weltweit sechs Millionen Händlern überschritten, mehr als die Hälfte davon sitzen in den USA (Marketplacepulse.com), in Deutschland kamen in den vergangenen zwölf Monaten 18.213 unabhängige Verkäufer dazu (plus 6,6 Prozent, Textilwirtschaft.de).

überschritten, mehr als die Hälfte davon sitzen in den USA (Marketplacepulse.com), in Deutschland kamen in den vergangenen zwölf Monaten 18.213 unabhängige Verkäufer dazu (plus 6,6 Prozent, Textilwirtschaft.de). Amazon Warehouse, die Abteilung für gebrauchte Produkte, bietet bis zum 31. März einen Rabatt von 30 Prozent. (Mashable.com)

(Mashable.com) In den USA fordert Amazon die Fahrer auf, eine Einverständniserklärung zu detaillierter Kameraüberwachung im Lieferfahrzeug zu unterschreiben -- sonst droht laut Thenextweb.com und Theverge.com die Kündigung.

zu unterschreiben -- sonst droht laut Thenextweb.com und Theverge.com die Kündigung. Die Amazon-Mitarbeiter, die in Alabama über Gewerkschaften im Haus abstimmen, bekommen hohen Besuch: vom Ex-Präsidentschafts-Kandidaten Bernie Sanders. (Businessinsider.com) Mobile Commerce kann auch bedeuten, dass sich der ganze Laden bewegt: Unter der Marke "Firestone Direct" liefern die Hersteller Bridgestone und Firestone in den USA nicht nur neue Reifen, sie bieten auch die direkte Montage sowie Ölwechsel und Bremswartung beim Kunden an. Notwendig sei nur genug Platz, alles funktioniere kontaktlos, meldet Cnet.com . Verfügbar ist der Dienst bisher in den Städten Nashville, Atlanta, Tampa and Orlando, 2023 soll er USA-weit buchbar sein.In Deutschland wären es zwei Reizthemen in einem (Online-Medikamentenhandel, Uber): Wenn US-Apotheken den Lieferservice Script Drop für verschreibungspflichtige Arzneien nutzen, passiert das jetzt in 37 Bundesstaaten über den Fahrdienst Uber. Seit 2020 erledigt Uber Ähnliches bereits für NimbleRx. ///// TRENDS & TECH