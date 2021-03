Zu Beginn wurde die Blockade des Suezkanals durch das festgefahrene Containerschiff Ever Given vergangene Woche kaum wahrgenommen, auch hier überdeckte die Coronakrise praktisch alles. Doch je länger die Havarie des Schiffs dauerte, umso stärker wurden die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft deutlich und Maßnahmen für die Befreiung des Schiffs dringender. Nun ist der Kanal offen, doch der Handel muss noch in den nächsten Tagen mit den Folgen kämpfen, denn es wird noch eine Weile dauern, bis sich die Lieferketten wieder in ihren normalen Verlauf eingependelt haben und alle Beteiligten müssen mit einem Anstieg der Kosten und der Verkaufspreise rechnen.

Apologistics startet Gesundheitsberatung

Die Apologistics-Gruppe mit der Online-Apotheke apo.com erweitert den pharmazeutischen Dienst um einen weiteren Service. In Kooperation mit dem Telemedizin-Anbieter Kry bietet Apologistics den Kunden nun eine virtuelle Gesundheitsberatung, teilt das Unternehmen mit. Die zum Kry-Netzwerk gehörenden Ärzte könnten die Patienten über eine App erreichen, die Einlösung der elektronischen Rezepte sei dann direkt in der Online-Apotheke möglich, die Lieferung der Medikamente erfolge am nächsten Tag. Die in Leipzig ansässige Digitalapotheke sieht dies als einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Anbieter von Gesundheitslösungen, nächste Schritte seien bereits geplant.

Die Verantwortlichen bei Lieferando blicken zuversichtlich und mit erwartungsvollen Plänen nach vorne, obwohl sie in den vergangenen Wochen und Monaten mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Deutschland-Chefin Katharina Hauke lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, sie will die Zahl der eigenen Kurierfahrer weiter erhöhen, wie sie in einem Interview mit der Wirtschaftswoche ankündigt. Derzeit sind bei der Lieferplattform für Mahlzeiten rund 10.000 Fahrer beschäftigt, "in diesem Jahr werden wir mehrere tausend zusätzliche Arbeitsplätze schaffen". Auch die Zahl der deutschen Städte, in denen Lieferando präsent ist, solle um eine zweistellige Zahl steigen. Momentan umfasst das Netzwerk 39 Städte. Hauke ist überzeugt, dass die Kundenzahl in diesem Jahr nicht sinken werde, denn sie hätten die Online-Bestellungen schätzen gelernt. Die Bestellfrequenz werde weiter steigen, die digitale Kantine für Mitarbeiter im Homeoffice werde stärker genutzt.

Babymarkt kooperiert mit Userwerk

Der Online-Shop für Baby- und Kinderartikel Babymarkt hat sich im Bereich des Checkout-Marketings für eine Partnerschaft mit Userwerk entschieden. Im Rahmen der Kooperation soll Userwerk nun für Babymarkt eine Marketinglösung zur Kundengewinnung und -bindung entwickeln, die über die Bestellbestätigungsseiten erfolgen soll, meldet E-Commerce-News. Dazu gehörten dann unter anderem exklusive Vorteilsprodukte beim Online-Kauf. Diese Verknüpfung von Einkauf und Exit-Experience ermögliche ein One-Click-Upselling in der Kaufphase und das Gewinnen von Neukunden über neue Kanäle. Nach dem Start in Deutschland plant Babymarkt eine Ausweitung der neuen Anwendungen auch auf dem internationalen Online-Markt.





In Dänemark bietet Lidl den Nutzern der Loyalty-App eine ganz neue Funktion, berichtet die Lebensmittelzeitung . Kunden erhielten nun passend zu ihrer Bestellung Rezeptvorschläge. Auf Grundlage des Einkaufsverhaltens der vergangenen drei Monate werden diese mit Künstlicher Intelligenz zusammengestellt. Untersucht würde, welche Lebensmittel die Kunden wie oft kaufen, dann erhielten sie individuelle Vorschläge. Einmal pro Woche würden dann auf der App fünf Rezepte angezeigt. In Deutschland haben die Nutzer von Lidl Plus Zugriff auf eine Rezeptdatenbank, eine Zusendung der Vorschläge erfolgt bislang nicht. ///// TRENDS & TECH