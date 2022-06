Das Münchener Start-up Everstox will KMUs einfachen Zugang zu professioneller Lagerlogistik und datengesteuerten Fulfillment-Prozessen bieten. Seine LaaS-Plattform setzt auf lokale Partner in ganz Europa und soll schnell wachsende E-Commerce-Unternehmen dabei unterstützen, in kurzer Zeit zu skalieren und europaweit zu expandieren.

Mit seiner "Logistics-as-a-Service (LaaS)"-Plattform ermöglicht das Start-up Everstox E-Commerce-Unternehmen, ihre Lager-, Fulfillment- und Versandaktivitäten mit wenigen Klicks zu steuern. Händler sollen damit schnell und zuverlässig nach ganz Europa liefern können und gleichzeitig ihren C02-Ausstoß reduzieren.Statt auf globales Shipment setzt Everstox auf lokale Partner in ganz Europa. Das Ende 2019 gegründete Start-up vernetzt E-Commerce-Unternehmen mit mehr als 50 Lagerstandorten europaweit und über 6.000 Lager- und Fulfillment-Spezialisten.Aktuell können 1 Million Bestellungen pro Tag über Everstox abgewickelt werden. 2022 will das Start-up deutlich von 50 auf 150 Mitarbeiter wachsen. Im Etailment-Interview spricht Mitgründer und Managing Director Johannes Tress über das Geschäftsmodell.Wie können schnell wachsende E-Commerce-Marken ein Lieferversprechen wie Amazon einhalten, zeitgleich Aufwand und Kosten im profitablen Rahmen jonglieren und dabei ein konsistentes Shopping-Erlebnis für jede Bestellung gewährleisten? Hier kommt Everstox ins Spiel. Wir helfen Produktmarken, einen einfachen digitalen Zugang zu schneller Distributionslogistik in ganz Europa zu finden. Und das Ganze komplett unabhängig von Amazon & Co. Wir arbeiten mit professionellen Lager- und Versandanbietern zusammen, die sich mit unserer Plattform technisch verknüpft haben. Das heißt, wenn unsere Kunden Produkte verkaufen wollen, finden wir mit unserem angeschlossenen Netzwerk den richtigen lokalen Partner im jeweiligen Absatzmarkt, um die Logistik zu meistern. Dazu bieten wir mit unserer Cloud-Software eine digitale Lösung, um das Tagesgeschäft und jegliche Koordinierungsprozesse mit Lageristen und Versandanbietern zu automatisieren, aktiv zu steuern und zu planen.

Unser Plattformmodel basiert auf einer monatlichen Software-Grundgebühr und einem volumenbasierten Pay-as-you-Go-Pricing. Sprich, die operativen Logistikkosten sind variabel an das Versandvolumen geknüpft und es wird nur das gezahlt, was auch wirklich in Anspruch genommen wird.

Über Everstox Unternehmensname: everstox

Rechtsform: GmbH

Unternehmenssitz: München

Gründungsjahr: Ende 2019

Mitarbeiterzahl: >50

Geschäftsführung/Vorstand: Boris Bösch, Felix Haberland & Johannes Tress

Website: www.everstox.com

Zu unseren Kunden zählen schnell wachsende E-Commerce-Unternehmen wie das Unicorn Razor Group und etliche Marken aus dem Lebensmittelbereich wie Yfood, The Nu company, Vly oder Kolonne Null, aus dem Fashion-Segment Tropicfeel, aus der Kosmetikbranche VAAY und viele weitere Marken im Bereich Hardware, Electronics, Möbel, und vieles mehr.

Mit wem würden Sie gerne ins Geschäft kommen?

Wir sind vor allem auf stark wachsende Unternehmen und etablierte KMUs fokussiert, die eine Omnichannel-Logistik-Lösung suchen und eine paneuropäischen Produktdistribution verfolgen. Bei uns wachsen unsere Kunden mit – sprich meistens starten Marken mit einem Lagerhaus bspw. in Deutschland und fügen parallel zu ihrem E-Commerce-Wachstum einfach neue lokale Lager im Ausland durch unsere Everstox-Plattform hinzu, um eine gesamtheitliche schnelle und professionelle Liefererfahrung in allen Absatzmärkten zu gewährleisten.



Was war die wichtigste Erkenntnis seit dem Start?

Die Basis muss stimmen: Wir haben von Beginn an darauf geachtet, in allen Disziplinen die richtigen Leute zur richtigen Zeit einzustellen. Das ist uns bisher auch sehr gut gelungen. Wir sind überzeugt, dass das Team der wichtigste Beitrag zu unserer Erfolgsgeschichte ist.



© 7-Eleven Handelstrends 2030 Logistik der Zukunft: Anytime, Anywhere, Anyhow Wie sieht der Handel in zehn Jahren aus? Antworten darauf liefert der HandelsMonitor Mega-Trends 2030+. Etailment präsentiert Ausschnitte daraus in einer wöchentlichen Serie. Diesmal beleuchtet Gastautor Dr. Dirk Morschett die extremen Veränderungen, denen die Handelslogistik unterworfen ist. Mehr lesen

Wir verschicken bereits über 1 Million Artikel pro Monat, haben mehr als 50 Lager angeschlossen und sind dadurch das größte verknüpfte Warehousing-Netzwerk in ganz Europa.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne in fünf Jahren über Ihr Start-up in einer Wirtschaftszeitung lesen?

"Jede siebte E-Commerce-Bestellung in Europa läuft über Everstox."

