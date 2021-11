Stöbern statt gezielter Suche: Die Video-Shopping-App Jooli soll Onlinekunden mit Bewegtbildern inspirieren und durch eine KI-gesteuerte Ausspielung der Angebote passgenau ansprechen. Händler und Hersteller können auf der Plattform kurze Videos hochladen, um Produkte vorzustellen, Nutzer gelangen aus der App direkt zur Bestellung auf die Websites der Anbieter. Das Konzept des virtuellen Schaufensterbummels scheint aufzugehen.

© Jooli

© Jooli

Über Jooli

Rechtsform: GmbH

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2021

Mitarbeiterzahl: 10

Geschäftsführung/Vorstand: Wolfgang Boyé

Website: www.jooli.com

Start-ups ohne Buzzwords



© Alizilla/Alibaba Trends Livestreaming - Wenn Shopping zur Party wird Sinkende Warenkörbe, wachsende Fulfillment-Kosten – das ist die Lage selbst bei den Top-Playern hierzulande. Bei Alibaba indes ist angesichts des Singles Day einmal mehr Jubel angesagt. Rekordzahlen. Auch weil man in China verstanden hat, das Online-Shopping eine große Party sein muss. Ein Erlebnis eben. Überall. Nicht nur auf Powerpoint-Folien. Mehr lesen



© IMAGO / Future Image Start-ups Bestell-App: Magaloop hilft Kleinsthändlern digital zu werden Es ist ein Markt, der noch fast ausschließlich analog funktioniert: der unabhängige Handel. Betreiber von Kiosken, Spätkaufläden oder unabhängigen Back- und Tankstellenshops bestellen ihre Ware teils noch wie vor 50 Jahren per Fax oder Telefon. Mit ihrem Start-up Magaloop sind die beiden Gründer Uwe Hölzer und Michael Högemann angetreten, um die kleinen Händler zukunftsfähig zu machen. Ihre kostenfreie App digitalisiert die Bestellprozesse der Kioske & Co und vernetzt sie mit Lieferanten und Herstellern. Mehr lesen



© Standsome Start-ups Standsome: Das Stehpult nach dem Steckprinzip Das Mainzer Möbel-Start-up Standsome stellt Schreibtisch-Aufsätze und Stehpulte aus FSC-zertifiziertem Holz her. Der Clou: Sie lassen sich in wenigen Handgriffen aus vier bis sechs Holzplatten zusammenstecken. Mit dieser Idee expandiert Standsome jetzt sogar nach Nordamerika. Mehr lesen

Bewegtbilder sind aussagekräftiger und inspirierender als Fotos. Davon ist Jooli-Gründer Wolfgang Boyé überzeugt. In Kombination mit einer KI-gesteuerten Ausspielung der Angebote soll seine App ein Nutzererlebnis wie bei einem Schaufensterbummel bieten und auch "digital-scheuen" Kunden helfen, Geschenke und Ideen zu finden.Händler und Hersteller heißen bei Jooli "Produktpartner". Sie können auf der Plattform kurze Videos hochladen und erhalten über ein Dashboard Auswertungen darüber, welche Videos die höchsten Klick- und Kaufraten haben. Abgerechnet wird über ein Provisionsmodell.Im Etailment-Interview erklärt Start-up-Gründer Wolfgang Boyé das Geschäftsmodell.Das ist eine witzige Frage. Ich denke an vergangene Zeiten im TV zurück und würde es der Elterngeneration emotional und mit einem Ohrwurm erklären: “Lass dich überraschen! Schnell kann es gescheh’n, dass auch deine Wünsche in Erfüllung geh’n”. Spaß beiseite – bei Jooli kann man Geschenke und Ideen finden, mit denen man nicht gerechnet hätte. Eben einfach, indem man Videos anschaut und dann mit einem Klick in den entsprechenden Shop kommt.“Jooli ist der Video-Booster für deinen Verkauf. Jooli gibt dir Reichweite. Ist aber dazu eine faire Plattform, auf der Produktpartner nicht nur selbst anbieten können, sondern auch noch gegenseitig profitieren. Die erste wirklich faire Videoshopping-Plattform.”Unsere Produktpartner sind neben den Premium-Haarpflegeprodukten SHYNE von Star-Friseur Shan Rahimkhan die vegane Kosmetikmarke Jean & Len sowie eine Vielzahl von kleinen und aufstrebenden Brands wie Anke Runge, die in ihrem Berliner Atelier Ledertaschen designt.Mit allen, die ungewöhnliche Produkte haben, die begeistern. Die Lust und Laune haben, diese Artikel mit informativen, persönlichen Videos vorzustellen. Und die sich vorstellen können, in einer Community mit anderen Produktpartnern fair und auf Gegenseitigkeit beruhend zusammenzuarbeiten. Denn das ist das Besondere. Es ist bei Jooli alles etwas anders: Hier arbeitet man nicht gegeneinander, sondern profitiert gegenseitig.Wir haben einfach überlegt, was uns persönlich beim Shopping fehlt, und das dann in die Tat umgesetzt. Wir wollten Shopping im Internet unterhaltsamer machen und zugleich ein Netzwerk von Produktpartnern schaffen, die sich gegenseitig im Wachstum unterstützen. Zudem haben wir uns von Anfang an auf Video-Shopping und nicht Live-Shopping fokussiert, weil wir unseren Usern die Möglichkeit bieten wollen, zu stöbern, zu schauen und zu shoppen und das endlos! Mit dieser Form des neuen Shoppings wollen wir auch die digital-scheuen User dazu einladen sich auf Jooli einzulassen und zu entdecken.Wir wachsen mit aktuell mit mehr als 100% pro Monat. Das faire und einfache Konzept kommt an. Cool. Wir sind aus dem Stand auf inzwischen mehr als 40.000 Video-Views pro Monat gekommen. Und das in der Testphase.Das Amazon des Videoshoppings – nur in fair: Wie ein Berliner Start-up den E-Commerce umkrempelte und sowohl zur Unterhaltung, als auch zur Inspiration der Generation wurde.Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter ulrike.sanz@dfv.de.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de