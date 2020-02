Das Potenzial von Augmented Reality (AR) für Händler und Marken groß. Camillo Stark, Head of Business Development & Augmented Reality Specialist bei der Fullservice-Agentur MSM.digital, aber sieht die Technik auf dem Weg in den Mainstream. Die Gründe nennt er in diesem Gastbeitrag.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über den Autor Camillo Stark, Head of Business Development & Augmented Reality Specialist bei der Fullservice-Agentur MSM.digital. Mit der Erfahrung aus über acht Jahren und über 1.000 AR-Projekten entwickelt und erarbeitet die Unit der AR/VR Labs von MSM.digital zahlreiche Produkt- und Servicelösungen. So hat MSM.Digital beispielsweise mit dem Produkt CouplAR eine konkrete Lösung für Verlage und Medienhäuser und deren Printmedien geschaffen und entwickelt für die Services- und Beratungsbranche einen AR-Chatbot „ButlAR“, der die Nutzer nicht länger mit einem Produkt, sondern mit einem holografischen Avatar sprechen und beraten lässt.

Augmented Reality wird einfacher zugänglich



© © Henkel AG & Co. KGaA. Marketing Wie DM und Henkel Augmented Reality ans Regal bringen Bei L'Oréal ist es längst offizielle Strategie, zum Beauty-Tech-Unternehmen zu werden. Aber auch Henkel nimmt die digitale Transformation ernst. Mit dem Programm Choicify zeigt Henkel Beauty Care seit Oktober 2018, wie AR zum Beratungstool im Handel werden kann. Mehr lesen

Augmented Reality hilft im Online-Shop und im Laden

© MSM.digital

Augmented Reality reichert Social Media an



Technologie Beauty-Apps: Schönheit per Augmented Reality in Echtzeit Früher kam Schönheit ja von innen. Heute hilft digitale Technik. Im Laden und im Webshop. Natürlich auch mobil. Dafür genügt schon das Smartphone. Marken und Händler machen sich die hübschen Lösungen zu eigen. Mehr lesen

Reale und künstliche Welten fusionieren

Laut Gartner sollen 2020 bis zu 100 Millionen Konsumenten mit Hilfe von AR einkaufen – online oder im Geschäft. Deloitte rechnet damit, dass die Zahl der Nutzer dpro Jahr im Schnitt um über 50 % steigt. Die Beratungen begründen ihre Prognosen mit der Überwindung technischer Barrieren, die den Zugriff ermöglichen, sowie die Entwicklung von Software, die AR auch für Smartphones programmieren lässt. Treiber dieser Entwicklung sind wieder einmal Apple, Google und Facebook. Die Integration von AR Frameworks in die Betriebssysteme macht Anwendungen performanter und erlaubt andererseits die Aktivierung von AR ohne App.Die Folge: Verbraucher können AR-Visualisierungen einfacher und schneller anschauen. Händlern und Marken können jetzt AR direkt und über all ihre digitalen Kanäle ausspielen. Das könnte die Reichweiten steigern und rentable Conversion- und Business-Modelle aufbauen helfen.Erste AR-Angebote von Mobelhäusern und Online-Anbieter zeigen, dass die dreidimensionale Visualisierung Verbrauchern dabei hilft, Technik fürs Wohnzimmer oder auch Einrichtungsgegegnstände besser auswählen zu können. Passt die gewünschte Couch ins Wohnzimmer? Wie macht sich der Kaffeeautomat in der Küche? Ist der Fernsehbildschirm groß genug? AR hilft beim Beantworten solcher Fragen. Mit neuerer Technik lassen sich virtuelle 3D-Modelle von Produkte auch ohne App, aber mit Hife von mobilem Gerät in den Raum projizieren. So sehen Kunden Produkte in ihrer Größe und können sie aus allen Winkeln betrachten, und zwar dort, wo diese später auch stehen sollen. Nutzer mögen AR und würden sie laut einer Studie von Splendid Media gerne als Einkaufshilfe in Online-Shops nutzen.Auch im stationären Handel ist AR praktisch. Nicht immer sind alle Produktvarianten vor Ort oder werden erst nach Bestellung ausgeliefert. Mit einem QR-Code an Regalen oder an der Kasse lassen sich die fehlenden Gegenstände dreidimensional im Laden visualisieren. Das unterstützt die Beratung, etwa im Autohaus, Baumarkt, Elektronikfachhandel oder im Möbelmarkt. Einsatzmöglichkeiten sind für alle Handelsformate denkbar, so setzt Microsoft bei der Vermarktung seiner Surface-Reihe jetzt auch auf AR.Seit vergangenem Jahr können Unternehmen sogar bei Facebook und Instagram erste AR-Features aktivieren. Will eine Kundin die Lippenstiftfarbe testen, muss sie sich nicht mehr die Hand beschmieren. Wie die Farbe in ihrem Gesicht wirkt, könnte sie sich jetzt im AR-Selfie anschauen.Dasselbe ist auch beim Optiker mit Brillen oder in der Boutique mit Pullovern oder Schmuck möglich.Neben solchen direkten virtuellen Probiermöglichkeiten zur Absatzförderung kann AR auch dabei helfen, Markenengagement und Reichweite auf den sozialen Plattformen zu steigern. Spielerische AR-Anwendungen laden die Nutzer ein, sich länger mit einer Seite oder einer Marke mit ihren Produkten zu beschäftigen. Solche Inhalte werden auch gerne geteilt und gehen oft viral. Die Öffnung von Facebook und Instagram für AR ermöglichen außerdem neue Kommunikationsstrategien. AR könnte sich damit zum zentralen Tool für Medienstrategien mausern.AR hat 2019 einige technische Barrieren durchbrochen und ist nun auf dem Weg, sein Potenzial zu entfalten. Als neues Feature neben Produktbildern, Videos und Bewertungen wird auch AR Kaufentscheidungen beeinflussen, vielleicht sogar das Internet innovieren und die Grundlage für ein Outernet bilden. Dabei stehen AR und die Integration virtueller Elemente in den Alltag oder ins reale Leben im Fokus. Das bildet eine weitere Brücke zwischen stationärem und digitalem Handel und wird beide stark verändern. Händler sollten jetzt beginnen, mit AR zu experimentieren und die technischen Neuerungen aufzunehmen. AR wird die Welt verändern.Soft- und Hardware verbessern sich stetig. Denkbar ist schin heute, dass Nutzer bald ohne Handy in die erweiterte Realität eintauchen können. Für 2022 hat Apple eine neue Datenbrille angekündigt. Auch mit ihr kann eine neue Ära starten. Was der Bildschirm von heute ist, wird bald in die reale Welt hineinprojeziert. So wird die Umwelt digital erweitert – und der Konsum von digitalen Inhalten und Medien grundlegend verändert.