Was im Endkundengeschäft funktioniert, sollte auch die Beziehungen zwischen Unternehmen und Geschäftsleuten festigen können. Doch die Mechanismen und Vorteile erfolgreicher B2B-Loyalty-Programme sind andere als im B2C-Geschäft.

Die Customer Experience entscheidet

Cashback lohnt nicht



© IMAGO / YAY Images Treueprogramme Wie Mobile First die Bindung stärken kann Die Gewinnung eines neuen Kunden kostet fünf- bis achtmal so viel wie die Bindung eines bestehenden Kunden. Doch wie können Händler die bestehenden Beziehungen am besten pflegen? Viele Loyalty-Programme sind nicht mehr zeitgemäß, sagt Laura Schwarz von Airship und erklärt in diesem Gastbeitrag, warum Marken eine App-Strategie entwickeln müssen, um relevant zu bleiben. Mehr lesen

Emotionen wecken

Konkrete Hilfestellungen sind gefragt

In Externe investieren



© IMAGO / Panthermedia Loyalty-Programme Warum Punktesammeln alleine nicht reicht Treue ist ein hohes Gut, auch in geschäftlichen Beziehungen. Das gilt vor allem für den Einzelhandel, wo die Bindung zwischen Konsument und Marke erfolgskritisch ist. Investitionen in Loyalty-Programme rechnen sich vor allem dann, wenn Kunden nicht nur punkten, um Rabatte zu erhalten, sondern in den Genuss besonderer Services kommen. Welche das sein können und wie Händler den Erfolg von Treueprogrammen messen und steuern können, erläutert Nadine Wolanke von Salesforce. Mehr lesen



© IMAGO / Panthermedia Customer Experience Wie Kundenbindung auch in schwierigen Zeiten gelingt Lieferengpässe im Weihnachtsgeschäft, enttäuschte Kunden: Kaum etwas dürften Händler mehr fürchten. Die Logistik haben Handelsunternehmen nicht selbst in der Hand, wohl aber die Beziehung zu ihren Kunden – und genau darum sollten sie sich jetzt proaktiv kümmern, sagt Gastautor Ulrich Hoffmann vom Softwareanbieter Zendesk. Mehr lesen



© Pixabay Vertrieb Kunden wünschen sich digitale Loyalty-Programme Kundenbindungsprogramme stellen in Deutschland für den Handel immer noch ein wichtiges Vertriebsinstrument dar. Doch nach einer neuen Studie von Hello Again sind Investitionen in technische Entwicklungen gefragt, denn die große Merhheit der Kunden wünscht sich digitale Versionen. Mehr lesen

Ob Plastikkarte oder Benefits-Sammeln per App: Die Frage "Haben Sie eine Kundenkarte?" hören Konsumenten in vielen Geschäften. Auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) werden von Lieferanten und Dienstleistern stark umworben, später wird im B2B-Segment jedoch verhältnismäßig wenig in eine entsprechende Kundentreue investiert.Dabei ist das Potenzial von Treueprogrammen nach Ansicht von Marktbeobachtern enorm und der Bedarf ebenfalls. "Nur 11% aller befragten KMU sagen von sich, dass sie an einem Loyalty-Programm teilnehmen", meint Jochen Hahn, Geschäftsführer von Ingenico Marketing Solutions, unter Verweis auf eine detaillierte Studie aus dem vergangenen Jahr.Verwunderlich sei dies, da neun von zehn Entscheidern, die an solchen Programmen teilnähmen, mit den Loyalty-Programmen hochzufrieden oder von ihnen sogar begeistert seien.In der Grundmechanik unterscheiden sich diese Programme kaum von entsprechenden Angeboten für Endkonsumenten: "Für eine gute Kundenbindung ist auch im B2B-Umfeld die Customer Experience entscheidend", sagt Michael Nenninger, der für Siemens einen der weltweit größten Industriemarktplätze entwickelte und heute als Geschäftsführer von Voycer Unternehmen dabei hilft, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser kennenzulernen.Gerade kleine und mittlere Unternehmen müssten für eine verbesserte Kundenbeziehung heute mehr als Prämien und monetäre Vorteile bieten. Dafür sollten sie verstehen, was ihren Kunden wirklich im beruflichen Umfeld weiterhilft.In den B2B-Märkten steigen die Transparenz und die Bedeutung von Bewertungen, Empfehlungen sowie der Austausch unter den Kunden, so Nenninger. Ebenso wichtig wie kurzfristige Belohnungssysteme seien deshalb Enmpfehlungsmarketing und die konkreten Maßnahmen, um die Kundenbindung aufzubauen und langfristig zu festigen.Allerdings unterscheiden sich erfolgreiche Maßnahmen für Geschäftskunden deutlich von entsprechenden Konsumentenvorteilen. So spielt das Sammeln von Bonuspunkten im B2B-Bereich eine viel kleinere Rolle als im B2C-Bereich.Fast 80% der befragten KMU wünschen sich einen sofortigen Einkaufsrabatt, fast ebenso viele individuell auf den Unternehmensbedarf zugeschnittene Angebote.Natürlich ist ein finanzieller Vorteil stets relevant. Wer mit B2B-Loyalty-Programmen allerdings nur auf Cashback oder Sofortrabatte setzt, könnte beachtliches Potenzial ungenutzt lassen - und möglicherweise auch Geld verschenken.Denn Programme mit bis zu 10% Cashback oder einem entsprechend hohen Sofortrabatt, wie sie z.B. Handwerksunternehmen von Fachmärkten für die Baubranche gewährt werden, schmälern den Ertrag erheblich und binden die Kunden eher an das Loyalty-Programm als nachhaltig an den Händler. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis wird daher zu Recht immer mehr infrage gestellt.Gefragt sind Kreativität auf Anbieterseite und Wissen um die Probleme der Kunden. Laut Hahn können Privatkunden durch eine emotionale Ansprache und spielerische Elemente zur Teilnahme an Loyalty-Programmen motiviert werden. Die Umwandlung von Umsatz in Prämien oder Rabatte erfüllt eher eine Belohnungsfunktion.Für Fachkunden stünden Lösungen von handfesten Herausforderungen im Vordergrund. Lieferanten, die durch ihr Loyalty-Programm Probleme der Kunden lösen, schaffen so eher eine Bindung als durch kurzfristige Belohnung, ist sich Hahn sicher. So wundert es nicht, dass für rund 75% aller befragten KMU sowohl eine einfachere Reklamationsabwicklung als auch ein besseres Dialogservicelevel wichtig sind.Und: Mehr als 60% aller Teilnehmer der Ingenico-Studie wünschen sich einen einfachen Zugang zu Fachwissensdatenbanken oder konkrete digitale Hilfestellung bei ganz praktischen Herausforderungen, etwa im Umgang mit den Produkten oder Angeboten der Lieferanten.Bei Fachmärkten im Rahmen von Loyalty-Programmen bspw. sehr beliebt: Click&Collect, damit Handwerker schnell zurück auf die Baustelle kommen, frühe Öffnungszeiten oder Mietgeräteverleih mit Sonderkonditionen.Hoch im Kurs stehen außerdem Einkaufsmöglichkeiten auf Rechnung, verlängere Zahlungsziele oder eine Vereinfachung für die Buchhaltung, etwa durch monatliche Sammelrechnungen.Als relevanter Vorteil wird immer das wahrgenommen, was innerhalb der Unternehmensorganisation Arbeit abimmt, Einkaufsprozesse vereinfacht oder schlicht den Cashflow optimiert. Um Entsprechendes anzubieten, bedarf es eines tiefen Wissens um die täglichen Prozesse beim Kunden.Es bedeutet aber auch eine Offenheit für die Kooperation mit externen Dienstleistern, etwa aus dem Logistik- oder Payment-Bereich, um z.B. kurzfristige Warenlieferungen zu ermöglichen oder Finanzierungsangebote zu platzieren. Eine Investition, die sich stets dann lohnt, wenn der fremde Kundenbindungsexperte günstiger ist, als Kunden einen hohen Rabatt auf den Einkauf zu geben.Dieser Artikel erschien zuerst in Der Handel MEHR ZUM THEMA: