Die Leitlinien des Bundesgerichtshofes sind für alle Branchen relevant, die von staatlich angeordneten Schließungen/Beschränkungen betroffen sind. Der aktuelle Fall betraf ein Einzelhandelsgeschäft. Die vom BGH aufgestellten Grundsätze können auf verschiedene Einzelhandelsbranchen übertragen werden (zum Beispiel Parfümerie, Möbelhandel, Schuhfachgeschäfte, Sportartikel). Darüber hinaus ist die Entscheidung auch für das Hotel- und Gaststättengewerbe, für Fitnessstudios usw. wegweisend.Bei laufenden Verträgen wird nun im Einzelfall zu prüfen sein, ob die Parteien konkrete vertragliche Regelungen für den Fall von staatlich angeordneten Betriebsschließungen/Beschränkungen vorgesehen haben. Ist dies nicht der Fall, sind die BGH-Grundsätze auf laufende Verträge und offene Forderungen anzuwenden.Haben Mieter die Miete unter dem Vorbehalt der Rückforderung geleistet oder bereits Mietkürzungen vorgenommen, werden Mieter nun im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung nach den Grundsätzen der Störung der Geschäftsgrundlage zunächst ihre wirtschaftliche Lage für die streitigen Zeiträume von Betriebsschließungen/Betriebsbeeinträchtigungen offen legen müssen. Nach transparenter Darlegung der wirtschaftlichen Situation kann anschließend entweder einvernehmlich oder streitig (vor Gericht) entschieden werden, in welcher Höhe ein Mietnachlass dem Mieter zuzugestehen ist. Im Gegensatz zu Mietstundungen, die zurückzuzahlen sind, können Mietnachlässe endgültig beim Mieter verbleiben.Mieter müssen sich also darauf einstellen, gegebenenfalls ihre wirtschaftliche Situation offen legen zu müssen, wenn sie Mietnachlässe durchsetzen möchten. Mieter sollten vorab selbst realistisch beurteilen, in welchem Maße Umsatzrückgänge kompensiert werden können und mit keinen überzogenen Forderungen an die Vermieter herantreten. Auf diesem Weg ist die Chance für Mieter, eine einvernehmliche Lösung mit Vermietern zu erzielen, wesentlich höher als bei zu hohen Mietanpassungsforderungen.Sofern Mieter die Miete nicht unter dem Vorbehalt der Rückforderung gezahlt haben und für vergangene Zeiträume die Miete in voller Höhe gezahlt und auch kein Mietanpassungsverlangen gestellt haben, dürfte eine Mietanpassung für zurückliegende Zeiträume mit Aussicht auf Erfolg nicht mehr durchsetzbar sein. Solche Mieter können Mietanpassungen nur für zukünftige Zeiträume in Betracht ziehen (bei erneuten staatlichen Schließungsanordnungen bzw. erheblichen Betriebsbeschränkungen).Rechtsanwältin Diana Bock ist Partnerin bei der Essener Kanzlei Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare. Sie hat ihren Schwerpunkt im Immobilienrecht und bereits seit Beginn der Covid-19-Pandemie zahlreiche Mieter/Pächter sowie Vermieter/Verpächter, auch große Einzelhandels-Gruppen, rechtlich zu den Möglichkeiten der Vertragsanpassung/Mietanpassung für die Zeiträume staatlich angeordneter vorübergehender Schließungen/Beschränkungen beraten und für sie Rechtsgutachten erstellt.