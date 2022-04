Anton Eder, Gründer und COO, hat parcelLab in nur fünf Jahren von einem kleinen Start-up mit drei Gründern auf mehr als 100 Mitarbeiter weltweit wachsen sehen. Die Plattform von parcelLab verwandelt Daten, die an unterschiedlichen Stellen im Versandprozess anfallen, automatisiert in personalisierte, gebrandete Nachrichten. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in München, London, Paris und New York und begleitet – unter anderem für Ikea, Bose, Puma, Lidl und Nespresso – den Kontakt ab der Bestellung bis hin zur Retoure.