Konsumenten haben heute Zugriff auf mehr Informationen als je zuvor, nie war die Zahl der Kontaktpunkte größer. Entsprechend schwer ist es für Marken und Händler geworden, potenzielle Kunden mit relevanten Angeboten zu erreichen. Zwei Lösungsansätze sind Erfolg versprechend: die Transformation des Handels in "New Retail" und die Fokussierung auf "Mobile first".

Aus dem Inhalt: Konsumenten sind die Herrscher des Experience-Zeitalters

Warum Amazon unwiderstehlich bleibt

China - wo die Zukunft des Handels beginnt

Die WhatsApp-Magie: Nutzer öffnen fast alle Nachrichten

Dieses Whitepaper zeigt auf, was Händler im Umgang mit dem smarten König Kunde beachten sollten. Laden Sie sich jetzt Ihr persönliches Whitepaper "Customer Journey" herunter. Als PDF oder als E-Paper. Hinweis: Mit aktiviertem Ad-Blocker ist kein Download möglich.