Der Lebensmittelmarkt ist eine der letzten analogen Bastionen des Handels – jetzt ist er womöglich reif für den digitalen Wandel. Noch nie waren so viele Wettbewerber am Start. Was können Sie? Was leisten Sie? Wo stehen sie in Zukunft? Unser Whitepaper "E-Food" schaut auf den Markt, auf Platzhirsche und die Newcomer.

Noch balgen sich die Händler um vergleichsweise niedrige Umsatzzahlen. Das macht nicht jeder mit. DHL beispielsweise hat die Zusammenarbeit mit Amazon Fresh aufgekündigt – ein Beleg dafür, dass E-Food alles andere als ein Selbstläufer ist. Unparteiisch und kompetent analysiert der Schweizer E-Commerce-Experte Dr. Matthias Schu in diesem Whitepaper für etailment die Liefermodelle, Kundentypen, Businesskonzepte und Kostenstrukturen der Händler im deutschsprachigen Raum.

Der erfahrene Handelsmanager, Mitglied im „etailment Expertenrat“, bewertet die Alternativen, zeigt Stärken und Schwachstellen auf und schaut auch auf weiche Faktoren, die manch ein Player in seiner Kalkulation vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel hat.

Liefergebühren – Wie die Food-Händler rechnen

Käufertypen: Wer kauft eigentlich Lebensmittel im Internet?

Die Spielarten, die Typen, die Businessmodelle

Welche Liefermodelle setzen sich durch?

Wachstumschancen gibt es also reichlich, erst recht wenn man weiß, auf welche Käufertypen und Shopping-Motive man dabei laut Schu bauen sollte.



Hier geht es zum Download.







