Versehentlich veröffentlichte Bannerwerbung hat es verraten. Der nächste Amazon Prime Day startet am 16. Juli. Der Schnäppchen-Tag ist ein gewaltigerer Umsatzhebel als der Black Friday und wird in diesem Jahr zeitlich nochmals ausgedehnt. Das müssen Sie jetzt wissen.

Amazon Prime Day 2018 date leaked – 36 hours of deals start midday on July 16 https://t.co/PVGoANmvOk pic.twitter.com/bYIWMakGrE — TechRadar (@techradar) 21. Juni 2018

Chancen auch jenseits von Amazon



