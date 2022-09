Um Nutzern ein persönliches und optimales Einkaufserlebnis bieten zu können, müssen Shopbetreiber nach dem Aus der Third-Party-Cookies nun eigene Datenquellen heranziehen. Das ist für viele eine Herausforderung, denn meist braucht man dazu eine teure und bei der Implementierung zeitintensive Customer-Data-Plattform (CDP). Felix Schirl, CEO der Trbo GmbH verrät einige Tricks, wie Shopbetreiber mit geringem Aufwand eine eigene Mini-CDP aufbauen und die selbst erhobenen Daten für eine verbesserte Customer-Experience ohne Cookies nutzen können.

Tipp 1: Die vorhandenen Daten aus dem Tag-Manager nutzen

Tipp 2: Trackingdaten in die Kundenansprache integrieren

Felix Schirl ist Gründer und CEO der Trbo GmbH . Das Münchner Unternehmen hat sich auf KI-gestützte, dynamische Onsite-Personalisierung, Optimierung und Testing spezialisiert und betreut zahlreiche Unternehmen aus dem B2C- und B2B-Bereich, darunter namhafte Händler, Hersteller und Publisher wie Ströer, Telefónica, Mydays, Triumph und XXXLutz.

Tipp 3: E-Mail-Daten verwenden

Tipp 4: Nutzerdaten aus Paid-Traffic-Kanälen nutzen



Tipp 5: Datenschätze aus dem Shopsystem heben

Tipp 6: Datenquelle Customer-Relationship-Management (CRM)

Tipp 7: Offline-Daten aus Kundenkarten verknüpfen

Eine Plattform aus bestehenden Daten



Eine CDP hat die Aufgabe, Kundendaten aus verschiedensten Quellen zu sammeln, zu vereinheitlichen, zu orchestrieren und anschließend kanalübergreifend wieder in Echtzeit auszuliefern. Die Idee dahinter: Es soll ein möglichst umfassendes Bild des Kunden entstehen, mit all seinen Interessen und Vorlieben, und Rückschlüsse für die Kundenansprache liefern.Zu den genannten Daten zählen beispielsweise Transaktionsdaten zu Käufen oder Retouren sowie Verhaltens- bzw. Interaktionsdaten zum Surf- und Klickverhalten aus verschiedenen Bezugsquellen und Kanälen. Allerdings stellt das Set-up einer solchen CDP viele Unternehmen vor große Herausforderungen, denn sie ist zeit- und kostenintensiv.Da aber Third-Party-Cookies nicht mehr genutzt werden können, stehen Shops vor dem Dilemma, nicht mehr genug Daten für eine individuelle Customer-Experience zur Verfügung zu haben. Was aber nicht stimmen muss! Hier sind sieben Hacks, wie Shopbetreiber mit geringem Aufwand eigene Datenquellen anzapfen können, um daraus selbst eine Mini-CDP aufzubauen:Meist haben Onlineshops einen integrierten Tag-Manager, aus dem Shopbetreiber bereits einige wichtige Informationen auslesen können. Er wertet diverse Interaktionen des Users mit dem Shop aus.Das bedeutet: Je mehr sich der Nutzer auf der Website bewegt, desto mehr kann auch über ihn erfasst werden. Die vorhandenen Daten über sein Verhalten lassen anschließend erste Rückschlüsse auf seine Vorlieben und Interessen zu und können genutzt werden, um ihn zukünftig gezielt anzusprechen.Eine weitere interessante und einfache Möglichkeit, Kundendaten ganz ohne Cookies zu erheben, ist das Website-Tracking. Google Analytics eignet sich dazu sehr gut und ist eines der meist genutzten Tools dafür.Die Trackingdaten sollten automatisch in der Google-Infrastruktur (Google Cloud Big Query) gespeichert und jederzeit ausgewertet werden können. Sie geben Aufschlüsse über das Verhalten und die Bedürfnisse der Nutzer, wodurch eine personalisierte Ansprache möglich wird.Auch über Newsletter-Anmeldungen kann der Shopbetreiber Informationen über den User erhalten, denn durch die Registrierung zum Newsletter gibt dieser automatisch Informationen preis. Sie werden mit Klick auf den Link zur Website durch den E-Mail-Service-Provider an den Webshop übermittelt.Durch diesen bidirektionalen Datenaustausch zwischen Shop und Provider kann der Kunde nachher eindeutig durch seine Newsletter-ID identifiziert werden. Die gesammelten Daten erlauben nun, den Shop-Besuch des Nutzers individuell zu gestalten bzw. Newsletter-Inhalte zu personalisieren.User, die über Werbeprogramme wie zum Beispiel Google AdWords oder Facebook in den Onlineshop kommen, liefern bereits viele wertvolle Daten, die durch unterschiedliche Targeting-Einstellungen im Paid-Kanal noch angereichert werden können. Shopbetreiber haben dadurch die Möglichkeit, die Nutzer beim Betreten des Shops in die verschiedenen Zielgruppen einzuordnen und diese dann entsprechend ihren Bedürfnissen anzusprechen.Unter Marketern herrscht nicht selten die Meinung vor, dass sie ohne Cookies und Drittanbieter viel zu wenige Kundendaten zur Verfügung hätten, um sinnvoll Personalisierung betreiben zu können. Das ist meist nicht richtig, denn bei genauerem Hinsehen verbergen die Kundenkonten der eigenen Website bereits einen regelrechten Datenschatz.Aus jedem Kundenkonto geht eine Vielzahl an Informationen hervor, darunter beispielsweise die Kaufhistorie, Filter, die in der Suchmaske häufig gesetzt werden, bevorzugte Kategorien, etc. Das Profil wird zudem von Besuch zu Besuch immer detaillierter, was es dem Webshop ermöglicht, dem User eine personalisierte Customer-Journey anzubieten.Die Nutzung von Customer-Relationship-Management (CRM)- Systemen in Webshops ist heute weit verbreitet. Dank dieser Systeme ist es möglich, die Beziehung zum Kunden zu dokumentieren und zu intensivieren, denn sie verwalten jegliche Interaktion von potenziellen und bestehenden Usern mit dem Shop.Warum also nicht diese Daten für eine kundengenaue Ansprache nutzen? Im CRM-System laufen sämtliche Informationen zum Kunden zusammen und bieten damit die perfekte Basis für eine individuelle Ansprache jedes einzelnen Nutzers.Händler mit stationären Geschäften können zur Anreicherung der Online-Kundendaten auch die Daten aus ihren stationären Verkäufen nutzen. Zur Identifizierung des Nutzers wird eine Kundenkarte bzw. ein Kundenkonto benötigt, auf das der Kauf gebucht werden kann.So sammelt der Kunde nicht nur Treuepunkte und kann vielleicht sogar von Rabatten profitieren, auch der Shop hat dadurch einen Vorteil, denn er erfährt mit jedem Kauf mehr über die Vorlieben des Kunden und kann die Website beim nächsten Besuch angepasst darstellen.Fazit: Auch ohne Cookies haben Shopbetreiber genug Möglichkeiten und Datenquellen, um ihre User weiterhin personalisiert ansprechen zu können.Für die meisten Anwendungen braucht es keine umfangreiche Customer-Data-Plattform, deren Set-up für viele zu zeit- und kostenintensiv ist. Voraussetzung für den Aufbau einer eigenen "Mini-CDP" ist technisches Know-how, ein gut integrierter Tag-Manager und eine Systemlandschaft, die offen für Schnittstellen ist.