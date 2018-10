Die Branche dreht sich schneller. Verdichtung ist gefragt. Wer hat den Wandel in dieser Woche kurz und knackig auf den Punkt gebracht? Wer überzeugt mit starken Sprüchen oder gar Weisheiten? „Die Woche im Handel“ diesmal mit Sätzen, die nachhallen oder gar nachwirken.

Nachdem Feneberg beim E-Food die Notbremse gezogen hat, fragt sich Digital-Chef Christoph Kappes, ob nicht schon die ersten Schritte der Branche in die falsche Richtung führten.

"Bei der gegenwärtigen Marktdynamik dürften die wenigsten Händler mit ehrlichem operativen Geschäft im Handel in den kommenden zehn Jahren die gleiche Rendite erzielen, die mit Aktien der zehn größten Plattformen zu erreichen ist"

© Johannes F. Räbel

Die Woche im Handel © etailment Was beschäftigt den klassischen Handel? Wo sieht er Möglichkeiten? Wo sind Hürden? An dieser Stelle werfen wir immer freitags einen Blick auf die vergangene Woche im stationären Handel und auf wichtige Entwicklungen auf der Fläche und im Web.

„Man muss nicht alles digitalisieren“ Karl Wehner, Alibaba in TextilWirtschaft

"Heute hat der Kunde das Neue meistens schon im Internet gesehen – in einem Onlineshop, bei einem Blogger oder bei Instagram. Somit ist der Überraschungseffekt eher weg. Deshalb inszenieren wir heute Schuhe mehr. Auch Verkäufer müssen mehr über Modeströmungen und das Produkt sprechen können." Frank Revermann, Görtz-Chef in Abendblatt

"Wir haben keine Ambitionen, Fahrten selbst durchzuführen oder eine Fahrzeugflotte aufzubauen." Zalando in Neuhandeln

Florian Heinemann im Interview im Sonderheft "Digital Commerce" . Dort sagt er auch, wann sich der Handel trotzdem lohnt. Mehr dazu auch Montag bei etailment.Ein Store ohne Ware, nur mit Screens? So nehme man den Leuten die besondere Erfahrung. Ein passgenaues Sortiment sei dagegen erstrebenswert, sagt Alibaba-Deutschland-Chef Karl Wehner und hinterfragt die voranschreitende Digitalisierung im Handel.Görtz-Chef Frank Revermann will mit mehr Erlebnis, Inspiration und Beratung gegen die digitale Bequemlichkeit punkten. Ob die Läden dann auch "instagrammable" werden, damit das überhaupt noch jemand erfährt?Der Schreck war groß, als die Meldung die Runde machte, dass Zalando auf eigene Zusteller in der City Logistik setze. Eine eigene Logistik? Kampfansage? Zalando dementiert ungewöhnlich scharf und erklärt, dass hier und da zwar eigene Mitarbeiter die Pakete zustellen, man sich damit aber nur lokal als "attraktiver Arbeitgeber" positionieren wolle.Auf alle Fälle sollten wir das Digitale nicht zum Sündenbock machen. Zum Abschluss daher ein Blick über den Tellerrand: Sascha Lobo beschäftigt sich in seiner aktuellen SPON-Kolumne mit dem derzeit so beliebten Smartphone-Bashing.