Der Lidl-Chef sagt, Trends könne man auch mal erst beobachten. Wenn er sich da mal nicht vertut. Denn Schweizer Handelsforscher prognostizieren, dass der klassische Einzelhandel in Zukunft kaum noch gebraucht wird. Das finden Sie ketzerisch? Na, dann fragen Sie doch nur mal den Tesla-Chef, was er davon hält.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Wenn Klaus Gehrig über die Zukunft spricht

Der Schwarze Ritter

Gefühlt die Besten

"Wir waren gefühlt vom System her die Besten", sagte Gehrig in Heilbronn. "Aber der Verlust war uns einfach zu viel. Lasst uns das dann machen, wenn wir stärker den Rücken freihaben - am Ende muss ja das operative Geschäft die Kosten erwirtschaften."



Also Schluss mit E-Food.

Onlinehandel muss man eben können

© Aki Röll

Trends muss man nicht immer der erste sein." Und: "Da läuft uns nichts weg." König Artus macht den Ritter platt

In den Regalen der Großen Vier

Konsum? Braucht bald keiner mehr

Wir befinden uns am Anfang einer Transformationsphase, die zur 'Entortung' des Konsums führt", haben die Autoren des Schweizer Gottlieb-Duttweiler-Instituts in einer aktuellen Studie geschrieben, die den Titel trägt: "Das Ende des Konsums - Wenn Daten den Handel überflüssig machen".





Produkte, Läden, Handel - gibts so alles bald nicht mehr

Von dem, was wir heute als Produkte, als Läden und als Handel kennen, wird dereinst nicht mehr viel übrig sein. Zwar werden Menschen weiterhin physische Grundbedürfnisse durch Waren befriedigen. Doch die Art, wie Begehrlichkeit für diese Waren geweckt, durch welche Lieferkette sie geschleust werden und wie sie zum Konsumenten gelangen, verändert sich grundlegend

© etailment

Was bringt mir der Besitz?

"Im Zeitalter des 'Peak Stuff' werden wir vermehrt den Shift vom Besitzen zum Nutzen sehen. Zugang zu intelligenten Services und immersiven (universellen) Erlebnissen zu tiefen Preisen."

Babywickeln bei Edeka

© Miniwim

Fortschritt aus der Wickelkommodentechnik

Zucker? Das kann teuer werden!

Befreit die Gurke



© Fotolia / Sondem Instagram-Shopping Auf dem unbekannten Terrain Instagram ist Media-Markt weiter als viele andere Facebook? Ist vielen Unternehmen längst bekannt. Doch weil das Soziale Netzwerk an Relevanz verliert, sollten sie sich mit dem neuen Star beschäftigen: Instagram. Hier kennen sich noch nicht viele aus, und wenn es um die relativ neue Shopping-Funktion geht, erst recht nicht. Media-Markt ist schon einen Schritt weiter. Mehr lesen



© gratisography E-Food "Man muss Lebensmittel online komplett neu denken" Der süddeutsche Regionalfürst Feneberg hat beim Lebensmittel-Onlinehandel die Notbremse gezogen. Schluss ist mit dem eigenen Lieferdienst und dem Webshop Freshfoods. Stattdessen dockt man beim Edeka-Dienst Bringmeister an. Warum es nicht nur am Geld lag, warum E-Food im Mittelstand ganz andere Lösungen braucht, wann E-Food kostendeckend sein kann und wie man noch eine Chance gegen Amazon hat, sagt Feneberg-Digital-Manager Christoph Kappes im Interview mit etailment. Mehr lesen



© Amazon E-Food Amazon Fresh: Kunden sind Naschkatzen Amazon Fresh – das klingt nach Frische. Doch die lassen die Kunden beim Kauf von Lebensmitteln eher links liegen. Eine aktuelle Studie weiß, was stattdessen im Warenkorb landet. Mehr lesen