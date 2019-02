Thomas Gsella".

Thomas Gsella bei der hr1-Satire Lounge

Der Letzte macht das Licht aus

Mere-Discounter in Leipzig

"Ich würde da nicht reinbeißen"

"Ich würde da nicht reinbeißen", zitierte der "Focus" Armin Valet von der

Verbraucherzentrale

. "Gerade bei Milch- und Fleischprodukten haben wir in Deutschland schon ein relativ niedriges Niveau. Und wenn bei den Preisen sogar die Discounter unterboten werden, ist sehr große Skepsis angebracht."





Gsellas Facebookgemeinde hatte daraufhin viel Spaß, und nicht wenige fragten erst sich, dann Gsella: Wie man auf die Idee kommen kann, bei real.de Möbel zu bestellen?Tja, der Kunde, das unbekannte Wesen.Wie Real so einen Beschwerdebrief bearbeitet, ist bisher unbekannt. Es ist allerdings auch die Frage, ob dort noch jemand ist, der so etwas bearbeiten kann. Oder will. 70 Prozent Rabatt klingt ja nach: Der Letzte macht das Licht aus.Das Licht angeknipst wurde dagegen am Dienstag in Leipzig. Die Russen sind nämlich da.Mere heißt der neue Discounter aus dem sibirischen Supermarkt-Konzern Torgservis. Und der will jetzt mit Mere in Deutschland expandieren, dem Land von Aldi und Lidl, Penny, Netto und Norma. Und allenfalls an Norma erinnert die erste Filiale in Leipzig auch, schmucklos, freudlos, von der Kiste direkt in den Einkaufswagen.Ein Kilogramm Schweineschnitzel gabs für 3,06 Euro - B-Ware stand sicherheitshalber auf der Verpackung. Bei solchen Preisen muss man eh vermuten, dass das Tier nie gelebt hat.HamburgB-Ware bei Lebensmitteln, erst recht Frischfleisch, ist etwas für Grenzgänger des Einkaufens - oder für die Ärmsten der Armen, die es ja jede Menge gibt, trotz allgemeinen Beschäftigungsrekordgedöns. Wer solche Fleischwaren zu sich nimmt, dem muss man den Satz des Stuttgarter Sternekochs Vincent Klink um die Ohren hauen, der einmal sinngemäß sagte, dass man beim Essen weder sich quälen sollte, noch das, was man isst. Also Hühner und Schweine aus der Hölle der Massentierhaltung - auch noch in Osteuropa.

"Sind Sie etwa Mere-Kunde?"

Die Modebranche trägt Trauer

Glücklich sein ist jetzt eher nicht so das Thema bei AWG



Man will gar nicht wissen, was die arme polnische Sau erst fressen musste, dann in einem Schlachthof durchgemacht hat, bevor sie zerhackt und in Plastik eingeschweißt im Leipziger Mere-Markt in die Kühltheke gelegt wurde.Dass Mere im großen Stil das deutsche Lebensmittel-Discounter-Geschäft aufmischt, muss bezweifelt werden, denn der deutsche Lebensmittel-Markt ist derart gut aufgeteilt und mit stabiler Verteidigung, dass ausländische Konkurrenten a) es hier nie probierten oder b) krachend scheiterten (Walmart). Und c) was macht eigentlich gegenwärtig das Frischegeschäft von Amazon?Zudem ist Mere ein Rückfall in schlimmste Discounter-Zeiten, als auch Aldi-Filialen aussahen wie Lagerhallen. Doch das war in den sechziger Jahren. Heute kommen selbst die Discounter schick daher, und die Supermärkte brezzeln sich derart auf, dass man sich vor dem Einkauf besser etwas Schönes anzieht, um in dieser schicken Kulisse nicht unangenehm aufzufallen - oder als Mere-Kunde verdächtigt zu werden.So, und jetzt noch schnell ein Exkurs zur traurigsten Branche des deutschen Einzelhandels: dem Textilhandel. Das Jahr startet mit gleich zwei Insolvenzanmeldungen: erst Gerry Weber, dann AWG. Und H&M sackt der Gewinn weg. Bei Weber kam wohl halt alles zusammen: Der zu heiße Sommer, die zu vielen Filialen, in denen zu viel langweiliges Textil hing und lag.Kann man langweilig auch durch spießig ersetzen? Ja, klar. Was man dagegen nicht sagen darf ist, dass AWG das Mere des Klamottenhandels ist. Das wäre böse. Aber schön sind diese Läden auch nicht, schön ist auch nicht, was dort verkauft wird. Dafür ist es schön billig. Aber irgendwer ist ja im Zweifel immer billiger. Was gibt es denn grad bei Real in Kassel für Angebote?Die Abkürzung AWG steht ja offiziell für Allgemeine Warenvertriebs GmbH, daraus wurde irgendwann das Firmenmotto: Alle Werden Glücklich. Gilt jetzt nicht mehr so. Das erinnert an die früheren Supermärkte von Plus: Prima leben und sparen, hieß es damals.Real kann hier auch mithalten: Richtig einkaufen, attraktiv leben. Und alles so: "Yeah". Nur mit Thomas Gsella sollte man darüber so schnell nicht reden.