Mit ihren intelligenten Chatbots und Sprachassistenten wollen die beiden Gründer Sascha Poggemann und Philipp Heltewig Sprachsteuerung auf ein neues Level heben. Ihre Software-Lösung Cognigy AI ermöglicht Unternehmen einen kanalübergreifenden Dialog zwischen Mensch und Maschine – und spart Kosten.

Über Cognigy Segment: Künstliche Intelligenz Sitz: Düsseldorf Gründung: 2016 Gründer: Sascha Poggemann, Philipp Heltewig Mitarbeiter: 11 Investoren: Inkubator Digital Incubation and Growth, Bjarne Hansen

Intelligente Chatbots

© Cocnigy

Mit Millioneninvestment in die USA

Das ist etailment Start-ups

Konversationen mit Chatbots, die so natürlich wirken, als würde man mit echten Menschen kommunizieren – das verspricht das Düsseldorfer Startup Cognigy . Mit ihren intelligenten Chatbots und Sprachassistenten wollen die beiden Gründer Sascha Poggemann und Philipp Heltewig Sprachsteuerung auf ein neues Level heben. Ihre Software-Lösung Cognigy AI ermöglicht Unternehmen einen kanalübergreifenden Dialog zwischen Mensch und Maschine. Die Vorteile dieser neuen Form der intelligenten Kommunikation: Sie ist jederzeit verfügbar, erhöht die Reichweite und spart Kosten.Unternehmen können mit Cognigy beispielsweise ihren digitalen Kundenservice optimieren: Über einen Dialog mit einem intelligenten Chatbot werden Kunden bei der Vertrags- oder Produktauswahl, bei Schadensmeldungen und anderen Serviceanfragen unterstützt – und zwar – so das Versprechen – als würden sie mit einem echten Berater sprechen. Selbst Vertragsbestandteile oder Fachbegriffe werden auf Wunsch erklärt. Sämtliche Dialoge lassen sich einfach über den grafischen Konversations-Editor vorkonfigurieren. „Eine interessante Alternative zum Telefonkontakt, die rund um die Uhr und in beliebigen Sprachen zur Verfügung steht“, erklären die Gründer und Geschäftsführer Philipp Heltewig und Sascha Poggemann ihren Ansatz.Bereits ein Jahr nach der Gründung und ausgestattet mit einem hohen siebenstelligen Investment vom Inkubator Digital Incubation and Growth sowie vom Investor Bjarne Hansen konnte das Düsseldorfer Jungunternehmen in die USA expandieren. Vom zweiten Standbein im Silicon Valley aus soll der Markt in den USA angegangen werden. Bjarne Hansen, seit über einem Jahrzehnt President von Sitecore USA, soll maßgeblich beim Auf- und Ausbau des US-Geschäfts helfen.Cognigy wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der „Innovationspreis IT 2018 – Kategorie Internet Service“, der „PlusX Award” und der „WeDoDigital Award 2018” der IHK-Organisation.Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter. Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de