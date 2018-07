Personalisierung und Individualisierung machen auch vor der Möbelbranche nicht Halt. Wie die Umsetzung funktionieren kann, zeigt das 2014 gegründete Berliner Startup MYCS mit einem 200 Mann starken Team.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© MYCS

© MYCS

Kundenbindung und Millioneninvestment

Über MYCS Segment: E-Commerce

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2014

Gründer: Christoph Jung, Kachun To, Claudia Bredfelt und Kai Sap

Mitarbeiter: 200

Investoren: Beringea, Zimmermann Investment, Tripos, Global Founders Capital

Das ist etailment Start-ups

Mit seiner E-Commerce-Plattform legt MYCS das Produktdesign in die Hände der Kunden, die eigenständig über Größe, Material, Farbe und Ausstattung des Möbels entscheiden. Der 3D-Online-Konfigurator ermöglicht, die klaren Linien und zurückhaltenden Formen der Designs spielerisch zu gestalten. Das Sortiment reicht von Ess-, Beistelltischen und Sideboards bis hin zu Kleiderschränken, Regalen und einer Vielfalt an Sofas, Sesseln und Stühlen, und wird kontinuierlich erweitert. Die Modularität trägt dazu bei, höchste Qualität zu fairen Preisen anbieten zu können, und garantiert wesentlich kürzere Lieferzeiten als im üblichen Handel.Derzeit ist das Angebot in der DACH-Region sowie in Frankreich erhältlich. Hauseigene Produktdesigner und Innenarchitekten stehen den Kunden zur Seite, um die individuellen Wohnträume mit ihrem Fachwissen zu unterstützen. Wer die Produkte von MYCS hautnah erleben möchte, kann einen der europaweit sieben Showrooms besuchen.MYCS wurde im Mai 2014 von den Jungunternehmern Christoph Jung, Kachun To, Claudio Bredfeldt und Kai Sap in Berlin gegründet. Die Website ging Mitte 2015 online und schloss das erste Jahr mit einer Runrate von fünf Millionen Euro ab. Jeder dritte bestehende Kunde kehrt nach Angaben des Unternehmens innerhalb von 18 Monaten zu MYCS zurück.„Nicht nur die qualitativ hochwertigen Produkte von MYCS tragen zum erheblichen Erfolg bei“, erklärt Mitgründer Christoph Jung. „Das modulare Konzept ermöglicht es uns, kosteneffizient zu produzieren und unsere Produkte zu fairen Preisen anzubieten. Dies und unsere optimierten Lagerabläufe tragen somit auch zu wesentlich kürzeren Lieferzeiten als im üblichen Handel bei. Wir bieten etwas an, was es bisher nicht gab: kurzfristig lieferbare und personalisierbare Möbel.“Erst kürzlich erhielt MYCS in einer Series-B-Finanzierungsrunde zehn Millionen Euro Funding. Zu den bereits bestehenden Investoren kamen der international agierende Hauptinvestor Beringea aus London und Zimmermann Investment als neue Kapitalgeber hinzu. Das frische Geld soll in mehrere Bereiche fließen: „Unser Fokus liegt auf der Weiterentwicklung des Online-Konfigurators, der ein neues Zeitalter für das Möbelsegment eingeläutet hat. Wir möchten unseren Kunden ein beeindruckendes Kauferlebnis bieten, das gleichzeitig viele Vorteile gegenüber dem Kauf im Handel darstellt“, so Kachun To. Christoph Jung zur Expansion: „Bereits dieses Jahr werden wir nach England expandieren. In naher Zukunft kommen weitere europäische Märkte hinzu."Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter. Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de