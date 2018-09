Kopf hinter der Grocery Commerce Cloud ist Eberhardt Weber, ehemaliger Managing Director bei Hybris. Jetzt bietet er Lebensmitteleinzelhändlern eine komplette E-Commerce-Lösung und zeigt mit lieferladen.de gleich wie's geht. Das Rezept gegen die 'Veramazonung'?

„Uns kommt zugute, dass wir technologisch weit voraus sind“, formuliert Eberhardt Weber selbstbewusst. Der Gründer und Geschäftsführer von lieferladen.de ist gleichzeitig Präsident des Verwaltungsrates der SAAS AG mit Sitz in der Schweiz. Der Informatiker hat zu Zeiten von Carsten Thoma über drei Jahre Hybris mit aufgebaut und später bei Intershop gearbeitet. Jetzt will er den Beweis antreten, wie E-Commerce im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) erfolgreich funktioniert – auch wenn er zunächst vom LEH keine Ahnung hatte, wie er bekennt.

Da mag mancher Lebensmittler zwar skeptisch den Kopf wiegen. Doch dass man heute nicht mehr zwingend eine Lehre absolviert haben muss, um die Eigenheiten einer Branche zu beherrschen, zeigt, dass die Marktgesetze sich verändert haben. Start-ups leben vor, wie Professionalisierung im Zeitraffer funktioniert – zumindest die Erfolgreichen.

Das Komplettpaket

© SAAS AG

Nimmt das Volumen zu, sinkt der Preis

Morgens bestellt – am selben Tag geliefert

© lieferladen.de

Käse und Wurst auch scheibenweise

Zeitliche Flexibilität reduziert Lieferpauschale

Wave-Picking sorgt für Effizienz

Naturgut startet E-Commerce

© Naturgut

© Iki Kühn

© Iki Kühn

In London startet Lieferservice für koschere Produkte

© GoKo

Internationaler Markt

Über die SAAS AG vermarktet Weber seine Grocery Commerce Cloud, die auf der SAP Cloud Platform (SCP) basiert. Sie umfasst: Online-Shop, Back-Office inklusive Produktverwaltung, Kundenverwaltung, Order Management inklusive Wave Picking Algorithmus, Packarbeitsplatz und Logistik-Steuerung. Darin integriert ist auch eine CMS- Lightversion zur Pflege von Marketing-Inhalten. Das erstmalige Set-up wird gesondert berechnet und berücksichtigt händlerspezifische Kriterien, wie die Payment-Anbindung, Bonitätsprüfung oder die Anbindung der Logistik-Dienstleister.Der Preis setzt sich aus mehreren Elementen zusammen: monatliche Grundgebühr plus umsatzbezogene Provision. „Wir gehen bewusst mit in die Verantwortung“, kommentiert Weber.Dafür bekommen die Kunden eine permanente Aktualisierung. Weber beschäftigt fünf Vollzeit-Entwickler, die wenigstens alle zwei Wochen unterbrechungsfrei neue Features liefern. Möglich sei dies durch die cloudnative Microservice-Architektur mit Headless Commerce APIs. „Wir arbeiten mit einem DevOps-Team und können sehr agil entwickeln“, so der Gründer. Aktuell stehen Themen auf der To-do-Liste der Entwickler wie eine weitere Individualisierung des standardisierten Online-Shops, weitere Verbesserung des Back-Office für die Händler, Picking-Scanner WebApp zur Kommissionierung beim Händler oder die Strukturierung und Filterung von Rezepten zum Beispiel nach Allergenen.Weber startete mit seiner Grocery Commerce Cloud kurzerhand selbst einen eigenen Lieferdienst: lieferladen.de – zunächst im Raum Stuttgart, mittlerweile auch im Raum Ulm.Bei lieferladen.de haben Kunden rund 3 500 Produkte zur Wahl. Ein Vollsortiment, das von der Frische inklusive gekühlter Produkte über Getränke bis zum Toilettenpapier reicht. Noch nicht dabei: Tiefkühlkost, Zeitschriften und Blumen. Dabei decken 800 Produkte rund 80 Prozent der Bestellungen ab. Wer bis morgens um 9 Uhr bestellt, bekommt die Waren am selben Tag zwischen 14 und 22 Uhr geliefert.Besonders ist: Fleisch, Wurst und Käse können nicht nur am Stück nach Gramm gekauft werden, sondern aufgeschnitten unter Angabe der gewünschten Scheibenstärke. Das ist ein Service, der genutzt wird, und sich in einem Anteil von 25 Prozent Fleisch und Wurst plus 20 Prozent Molkereiprodukte und Käse andeutet. Ab Herbst wird ein regionaler Käsehändler mit 150 Sorten die Auswahl noch erweitern. Die übrigen 55 Prozent teilen sich Obst und Gemüse (20 Prozent) und das Trockensortiment (35 Prozent).Die Lieferung kommt nicht frei Haus. Je nach zeitlicher Flexibilität werden 3,90 Euro (vier Stunden Zeitfenster) bis zu 7,90 Euro (zwei Stunden Zeitfenster) berechnet. Anders als Konkurrent Picnic, der sich aktuell in Nordrhein-Westfahlen etablieren und den Markt über die kostenlose Lieferung knacken will, hat sich Weber bewusst für diesen Kostenpunkt entschieden. „Ein Lieferservice kostet Zeit und Personal. Das wollen wir mit einer Bepreisung auch dem Kunden deutlich machen und nicht in Produktpreise rechnen“, so Weber. Auch für Schweizer beispielsweise scheint eine Liefergebühr selbstverständlich zu sein. Bei Coop@home müssen sie mit 17,90 Schweizer Franken deutlich tiefer in die Tasche greifen als Schwabenland - wie etailment.de berichtete.Zentral und entscheidend für die Effizienz sieht Weber den Wave Picking Algorithmus. Webers Mitarbeiter „picken“ in Geschäften wie Rewe, Cash+Carry, einem regionalen Bäcker und Metzger die Bestellungen direkt vor Ort. Im System ist die Ladengeographie und Regalsystematik hinterlegt, so dass die passenden Einkaufslisten entsprechend eines Algorithmus ausgespuckt werden.Die Mitarbeiter können so hoch effizient quasi im Dauerlauf den Markt absolvieren und die Gesamtliste einsammeln. Die kundenspezifische Kommissionierung erfolgt täglich ab 11 Uhr im Großmarkt Stuttgart, wo sich lieferladen.de eingemietet hat. Die tägliche Abwicklung der Aufträge hat mittlerweile lieferladen.de Mitgeschäftsführer Johannes Kunkel mit Mitarbeitern im Griff.Geliefert wird nach Kundenwunsch in der Papiertüte (dafür entscheiden sich 80 Prozent) oder in der Pfand-Plastikbox. Kühlbedürftige Produkte werden in der gedämmten Box mit Kühldeckel zugestellt (und bei der nächsten Lieferung wieder mitgenommen).Das Komplettpaket der Grocery Commerce Cloud nutzt aktuell der Naturkosthändler Niki Tsiris mit zehn „ Naturgut “-Standorten in Stuttgart. Er hat seine Homepage zum E-Shop gewandelt und gewinnt damit neue KundenkreiseDie SAAS AG liefert ihm entsprechend seiner Ladenarchitektur die passenden Picking-Listen, so dass die täglichen rund 30 bis 40 Aufträge nach ungefähr einer Stunde zu zweit gesammelt und auf einem Gittercontainer bereitstehen für den Transport. Das war's dann schon für den Händler.Denn ab diesem Zeitpunkt übernimmt lieferladen.de, bringt die Ware in den Großmarkt und kommissioniert parallel zu den eigenen Aufträgen die Bestellungen für die Naturgut-Kunden.Danach wird gemeinsam in mehreren Touren ausgeliefert. Tsiris erwirtschaftet aktuell rund ein Prozent seines Umsatzes online und will dies in den nächsten zwei bis drei Jahren verdreifachen, dann lohne ein Darkstore, also ein Laden, ausschließlich für den Online-Handel. An einem schnelleren Tempo ist er nicht interessiert, „wir müssen das Wachstum gut bewältigen können“, erklärt er.Gerade ging ein weiterer E-Shop mit dem SAAS-Paket live: Goko Supermarket – ein Einzelhändler in London, der koschere Produkte verkauft. Der Start im Juli übertraf die Erwartungen. Der Händler liefert in London selbst aus inklusive TK-Ware, landesweit wird die Bestellung binnen 24 Stunden per Post zugestellt.Neben Amazon fresh, Picnic oder Rewe Lieferservice sieht Weber für seine Cloud-Lösung genug Potenzial – nicht nur in Deutschland. „Der britische Markt ist höchstinteressant, wie auch die USA“, erläutert Weber. Hier sei man im Online-LEH deutlich voraus, die Systeme bereits reif für ein update, eine zweite Generation. Für diesen Entwicklungsschritt sieht er sich bestens gerüstet, denn, wie schon erwähnt, "wir sind technologisch weit voraus", so Weber.

